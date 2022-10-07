Как выглядеть моложе: дешевый ежедневный способ по уходу за кожей

Как улучшить состояние кожи

Для этого вам понадобится огурец, который нужно охладить. Нарежьте овощ кружочками, положите на лицо и помассируйте.

Многие женщины отмечают, что такая процедура снимает отечность, улучшает цвет лица и даже разглаживает мелкие морщины.

Также огурец поможет успокоить воспаление на коже.

Эксперты сходятся во мнении, что огурец так хорошо помогает коже, если он достаточно охлажден и заморожен.

"Я думаю, что основным преимуществом является помощь в уменьшении отека, и это потому, что огурец заморожен. Это та же концепция, что и поднесение кубика льда к лицу или нефритового валика", - расксазала одна из экспертов по красоте.

Огурцы также содержат витамин К, который может немного помочь с темными кругами под глазами.

"Есть некоторые доказательства того, что огурцы могут помочь уменьшить выработку кожного сала, что может помочь при акне", - добавила она.

Однако важно быть осторожной и не класть лед прямо на лицо. Если огурец слишком холодный, можно обернуть его тонкой тканью. Если оставить лед или очень холодные поверхности на коже слишком долго, это может вызвать покраснение и даже обморожение, поэтому будьте осторожны.

Массируйте круговыми движениями и сосредоточьтесь на лбу, щеках, подбородке, челюсти, и области вокруг рта.