Как выглядела Даша Квиткова до замужества с Никитой Добрыниным: яркие фото

Даша Квиткова до свадьбы с Добрыниным

Даша родилась 9 июля 1998 года. Ее настоящая фамилия - Матюнина, но она с детства ее не любила и взяла псевдоним Квиткова. После замужества взяла фамилию мужа - Вакулович.

Со школы девушка мечтала о карьере актрисы, но после 9-го класса пошла учиться на стилиста - по совету мамы. Потом она окончила Академию парикмахерского искусства и поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств.

Ее брат Евгений - занимается колористикой, сестра Анастасия - переводчица, а сестра Надя - гимнастка. Мама возглавляет отдел обучения персоналом украинского филиала L'Oreal.

Как выглядела Даша с 2013 по 2019 год:

Фото: instagram.com/kvittkova

Даша с юности вела блог в Instagram, где рекламировала различные бренды. Со временем она стала амбассадором ювелирной компании SOVA и послом Apple в Украине.

В 2019 году она приняла участие в 9 сезоне реалити-шоу "Холостяк", где боролась за сердце ведущего и шоумена Никиты Добрынина (Влада Вакуловича).

На тот момент она работала в сети салонов красоты и уже запустила собственный бренд одежды. Ее доходы на тот момент были от рекламы в социальных сетях.

Несмотря на первоначальное впечатление на проекте "Холостяк", Даша покорила Никиту, и он выбрал ее победительницей. Некоторое время пара жила в гражданском браке и много путешествовала.

Фото: instagram.com/kvittkova

Даша и Никита

Отношения пары развивались в непростой период - в 2020 году началась пандемия коронавируса. Но свадьба Квитковой и Добрынина состоялась.

Они купили сначала квартиру в Киеве, а потом и дом, в 20 минут езды от центра столицы. Через несколько месяцев пара сообщила, что ждет ребенка. 13 июля 2021 года Даша родила сына, которого назвали Лев. Никита был на седьмом небе от счастья.

В феврале 2022 года началась война, и Никита увез Дашу с сыном в безопасное место. Весной появились первые намеки, что в отношениях пары не все гладко.

Но в сентябре 2022 года Квиткова и Добрынин приняли важное решение - они обвенчались в церкви. И после даже поговаривали о втором ребенке.

Даша и Никита с 2019 по 2022 год:

Фото: instagram.com/kvittkova

Но в январе пара сообщила о своем расставании. Даша призналась, что проблемы в отношениях начались еще до войны и весь последний год они пытались разрешить семейный кризис. Ближе к концу года они приняли обоюдное решение о том, что им нужно расстаться и инициатором серьезного разговора стала именно Квиткова.

Причина - моральное пресыщение друг другом. Любовь из отношений не ушла, но вот совместная жизнь начала причинять моральную боль.

"Мы были вместе 24/7. Мы просто в какой-то момент поняли, что, во-первых, мы очень насытились друг другом. Во-вторых, у нас разная скорость: я лечу впереди планеты, а он - более плавный. На этом фоне мы морально друг друга задушили", - объяснила Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Еще одной причиной стала работа Квитковой - она много времени уделяла своим проектам и разрывалась между сыном, мужем и работой.

Сейчас пара пытается сохранить дружеские и цивилизованные отношения - ради сына Льва. Никита отметил, что верит в то, что они смогут пройти этот этап достойно.