Как выглядит заповедное урочище Вырва после теракта на Каховской ГЭС: впечатляющие фото
На правом берегу Днепра в запорожской области находится невероятно красивое заповедное место - урочище Вырва. Оно начинается возле Преображенского моста и тянется почти до моста, которые соединяет город с островом Хортица.
Как выглядит это заповедное место после российского теракта на Каховской ГЭС, показал местный фотограф Klev DH на своей странице в Instagram.
Урочище Вырва - невероятно красивое заповедное место в Запорожской области, которое относится к национальному заповеднику "Хортица".
Тут много скал и бесконечное количество ручейков. До войны это место привлекало туристов и полюбоваться красотами природы Старого Днепра приезжали со всех уголков Украины.
После подрыва гребли Каховской ГЭС, воды в заповедной части стало значительно меньше. Она отошла от берега на несколько метров, а некоторые части урочища вообще обмелели и остались без живительной влаги.
Урочище Вырва (фото: instagram.com/klev_dh)
Еще Урочище Вырва - это ботанический заказник, который является частью природно-заповедного фонда местного значения. Тут есть и ковыльный первостепь, в каждой балке - байрачный лес. Тут много растений и есть дикие птицы, а также звери.
Пострадал также остров Хортица, где вода места сошла на 3 и даже на 5 метров.
А вот так выглядело Урочище Вырва до теракта на Каховской ГЭС.
Урочище Вырва (фото: instagram.com/klev_dh)
Напомним, ранее мы писали о том, как после подрыва Каховской ГЭС выглядит Кинбурнская коса.
А еще рассказывали о том, на фото показали медленное умирание Каховского водохранилища.