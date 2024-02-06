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Как выглядит российский аэродром Оленья, с которого взлетают самолеты с ракетами бомбить Украину

Фото: Как выглядит аэродром Оленья в России (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Аэродром "Оленья" в России - это один из аэродромов, из которого вылетают самолеты с ракетами бомбить Украину.

Как оно выглядит и где находится, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telagram-канал Monitoring.

Где находится аэродром "Оленья"

Аэродром находится в 92 километрах от Мурманске и построен еще в 1950-х годах.

С началом российского вторжения в Украину авиабаза Оленья стала одним из российских аэродромов, используемых для нанесения ракетных ударов с самолетов Ту-95 по территории Украины.

Пока показаны спутниковые фото с аэродрома на момент 4 февраля.

На них видно, что на аэродроме "Оленья" находились десятки российских самолетов.

  • 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;
  • 35 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 (32 из которых – доноры или не используются);
  • 3 военно-транспортных самолета Ан-12;
  • истребители Су-30СМ (они обычно сопровождают бомбардировщики во время ракетных атак).

Так выглядит аэродром "Оленья" в РФ со спутника (фото: Monitoring)

Отметим, что OSINT-аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке новых ракетных ударов.

Смотрите также, как выглядит аэродром Энгельс-2, с которого взлетают самолеты бомбить украинские города.

Кстати, военная ВСУ рассказала, что сделала бы при встрече с папой-россиянином.

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