Как выглядит первый портрет женщины в истории человечества: уникальной находке 26 000 лет

Что мы знаем о людях, которые жили десятки тысяч лет назад? Какими они были, о чем думали, как видели мир? Ответы на эти вопросы дают археологические находки, и одна из них - крошечная голова, вырезанная из мамонтовой кости, смотрящая на нас сквозь 26 000 лет.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Live Science рассказывает об уникальном артефакте, который стал первым реалистичным изображением конкретного лица.

Древнейший человеческий портрет в мире

Представьте себе взгляд, преодолевающий тысячелетия, - маленькое лицо, вырезанное из мамонтовой кости, которое смотрит на нас из глубины 26 000 лет. Это портретная голова из Дольни Вестонице, древнейшее известное изображение конкретного человека.

Найденный в Чехии в 1920-х годах, этот уникальный артефакт является настоящим окном в мир верхнего палеолита. Он доказывает, что еще тогда люди не просто создавали искусство, а пытались передать индивидуальность.

В отличие от знаменитой Венеры из Вестонице, имеющей лишь обобщенные черты, эта крошечная голова размером всего 4,8 см демонстрирует выразительные детали лица, включая глаза, подбородок и даже прическу или головной убор.

(фото: скриншот youtube.com/@marchofthetitans1129)

Поселение охотников на мамонтов

Дольни Вестонице, расположенное на территории современной Чехии, было настоящей культурной сокровищницей эпохи позднего гравета. Здесь жили охотники на мамонтов, которые оставили после себя множество артефактов - от кремневых орудий до керамических изделий.

Это место часто называют "Помпеями каменного века", поскольку здесь сохранилось много следов человеческой деятельности. В многочисленных захоронениях археологи находят останки людей, покрытых красной охрой, что свидетельствует о сложных ритуалах. Одна из самых известных могил принадлежит женщине, похороненной с зубами лисы, которая, вероятно, играла особую роль в обществе.

(фото: скриншот youtube.com/@marchofthetitans1129)

Тайна портретной головы

Исследователи долго пытались разгадать, кого же изображает эта уникальная статуэтка. В 2018 году ученые воссоздали лицо женщины из Дольни Вестонице по ее черепу, и оно оказалось очень похожим на миниатюрный портрет! Особенностью и скульптуры, и черепа является асимметрия глаз - возможно, из-за травмы в детстве.

Это открытие стало настоящей сенсацией, ведь оно подтвердило, что перед нами не просто стилизованное изображение, а портрет реального человека. Это древнейший пример персонализированного искусства, который доказывает, что люди того времени уже имели представление об индивидуальности и памяти о близких.

(фото: скриншот youtube.com/@marchofthetitans1129)

Сокровища Дольни Вестонице сегодня

Сегодня найденные в Дольне Вестонице артефакты, в частности портретная голова, экспонируются в музее Anthropos Pavilion в Брно. Они являются бесценными свидетелями жизни наших далеких предков и подтверждают, что искусство и самовыражение сопровождали человечество еще с глубокой древности.

Кроме портретной головы, здесь можно увидеть древние керамические изделия, фигурки людей и животных, а также уникальные гравировки, оставляющие пространство для новых загадок. Дольни Вестонице - это не только археологическая стоянка, но и место, заставляющее нас задуматься над истоками культуры, искусства и самого человечества.