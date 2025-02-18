Как выглядит самая модная верхняя одежда на весну 2025: стильный образ на каждый день

Тренч - это классический и универсальный элемент одежды, который можно носить в зависимости от сезона и стиля. Особенно актуальный такой фасон одежды весной.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фешн-блогерши Anouk Yve рассказывает, как в новом сезоне носить тренч.
Тренч - модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: он обычно двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. Шьют его из шерстяной или хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающим эффектом, а также из кожи или эко-кожи. Тренч можно носить поверх свитера, водолазки или кардигана, чтобы создать многослойный стиль.
Тренч или, как его еще называют тренчкот, традиционно бывает бежевым, но вы можете выбрать и другие оттенки, такие как черный, темно-синий или даже яркие цвета.
Тренчи бывают разной длины - от коротких до длинных. Подбирайте длину, которая лучше всего подходит к вашему типу фигуры.
Комбинируйте с деловым стилем: наденьте тренч с платьем-рубашкой или брюками с высокой талией и строгими ботинками. Такой комплект всегда выглядит элегантно.
С юбкой: тренч хорошо смотрится с прямыми или А-силуэта юбками. Это добавит образу изысканности.
С джинсами: наденьте тренч с джинсами и удобными кроссовками. Это будет стильный и комфортный образ для повседневных дел.
С худи и спортивной обувью: для более расслабленного варианта можно надеть тренч поверх худи и завершить образ кроссовками.
Популярная фешн-блогерша Anouk Yve показала, как можно стилизовать тренч. Для этого она надела белые джинсы и лонгслив. Сверху она накинула клетчатую рубашку в бежево-коричневой гамме, которая сейчас на пике популярности.
Как носить тренч (фото: instagram.com/anoukyve)
А чтобы завершить многослойный лук, блогерша одела бежевый тренч. Также она продемонстрировала интересный прием стилизации – рукава рубашки она подвернула так, чтобы они выглядывали. Таким образом она также подчеркнула самую тонкую часть тела - запястье.
Анук Иве (фото: instagram.com/anoukyve)
Завершить стильный образ блогерша решила зелеными слингбеками с узкими носками, а также сумкой молочного оттенка.
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