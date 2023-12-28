Врачи назвали симптомы проблем с печенью: вы могли не обратить на них внимания

В мире существует более 100 различных заболеваний печени. Они имеют разные причины, в том числе: инфекционные болезни, большое количество алкоголя, лекарства, запрещенных наркотиков или токсинов, рак или ожирение.

Ранние признаки повреждения печени

Разные заболевания имеют разные процессы и симптомы, но большинство из них повреждают печень одинаково. Существуют острые процессы и хронические.

Иногда повреждение печени или даже печеночная недостаточность и связанные с ней симптомы протекают остро или развиваются быстро. Это может произойти, если вы принимаете слишком много ацетаминофена или других лекарств. Травяные добавки, вирусы и аутоиммунные заболевания также могут стать причиной этого.

Но в большинстве случаев заболевания печени и печеночная недостаточность носят хронический характер. Это означает, что они происходят постепенно, поскольку печень постепенно повреждается. В этом случае симптомы могут проявляться более постепенно.

Самые ранние симптомы вы можете не заметить или не понять, с чем связано ухудшение самочувствия.

Например:

Боль в животе

Отсутствие чувства голода

Усталость или недостаток энергии

Диарея

Вы можете просто чувствовать себя больным или нездоровым и не знать причины.

Другие симптомы болезни печени

Желтуха. По мере того как печень становится более поврежденной, вы можете заметить более явные признаки. Ваша кожа может выглядеть желтой вместе с белками глаз. Врачи называют это желтухой.

Это происходит, когда в красных кровяных тельцах накапливается слишком много желтого вещества, называемого билирубином. В норме печень выводит билирубин. Но поврежденная печень не может справиться с этой задачей, поэтому уровень повышается.

Зуд кожи. Если у вас длительные проблемы с печенью, вы можете чувствовать зуд. Это происходит, даже если у вас нет сыпи или чего-либо еще на коже. Зуд может мешать вам спать, и он держится, даже если почесать.

Вздутый живот (асцит). Если ваша печень повреждена. Это может блокировать приток крови к печени и повышать давление в кровеносных сосудах вокруг нее. Из-за этого жидкость просачивается и скапливается в животе. Жидкости и отеков может быть немного или много.

Ваш живот может стать большим, и пупок может вытолкнуться. Иногда асцит инфицируется и требует применение антибиотиков. Если лишней жидкости много и ее некуда девать, возможно, вам придется слить ее через трубку.

Опухшие ноги или лодыжки. У некоторых людей отекают ноги и лодыжки из-за скопления жидкости. Возможно, стоить есть меньше соли или принимать лекарства, которые заставляют вас чаще мочиться.

Бледный кал и темная моча. Ваша печень является причиной того, что здоровые фекалии выглядят коричневыми. Коричневый цвет обусловлен солями желчных кислот, вырабатываемых печенью. Если ваша печень не вырабатывает желчь нормально или ее отток заблокирован, то цвет фекалий будет бледным, как цвет глины.

Усталость и растерянность. Многие люди с заболеваниями печени страдают от хронической усталости. Это может произойти из-за накопления токсинов, поскольку ваша печень не очищает их должным образом.

Накопление токсинов в организме и кровотоке также может повлиять на функцию мозга. Вы можете путаться или вам будет трудно сосредоточиться.

Тошнота и рвота. Если у вас заболевание печени, ваш желудок может расстроиться на ранней стадии. По мере того, как заболевание и повреждение печени продолжаются, повышенный уровень токсинов может усугубить ситуацию.

Затяжная тошнота или рвота часто являются признаком проблем с печенью. Если у вас отказала печень, у вас также может быть кровь в рвоте или кале.

Легко возникают синяки или кровотечения. Если у вас нарушена печень, вы можете заметить, что у вас чаще появляются синяки. Если у вас порез или кровотечение из носа, оно может не остановиться так, как должно. Хотя люди с запущенными заболеваниями печени склонны к кровотечениям, они также более склонны к образованию тромбов.

Паутинки. У вас могут появиться красные следы от кровеносных сосудов под кожей, похожие на паутину. Врачи называют их паутинными невусами. Они часто возникают на щеках, носу и шее. Одно исследование на людях, которые были алкоголиками, показало, что это явный признак проблем с печенью.

У людей с этими паукообразными отметинами ладони часто краснеют (ладонной эритемы). Пятнистые красные ладони - еще один симптом запущенного заболевания печени.