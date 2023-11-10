Как отсудить наследство, если не согласны с завещанием: советы юриста

Как обжаловать право на наследство

"Когда один человек претендует на наследство после смерти близкого ему человека, не признавая при этом право на наследство другого лица (или признавая частично) - это очевидно порождает спор, который разрешается в суде. Чтобы обжаловать право на наследство другого лица, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд. Каким может быть предмет иска - все зависит от конкретных обстоятельств", - говорит юрист.

По его словам, это может быть исковое заявление об установлении дополнительного срока для принятия наследства, если один наследник пропустил 6-месячный срок, не подав заявление нотариуса, и все наследство получил другой наследник.

"Если уже выдали свидетельство о праве на наследство другому наследнику, человек, которому суд предоставит дополнительный срок для принятия наследства, после подачи заявления нотариуса о принятии наследства должен обратиться с еще одним иском о признании этого свидетельства недействительным", - говорит Тетеря.

Также можно подавать иск об установлении факта проживания наследника с наследодателем на момент его смерти, если наследник не подал заявление нотариусу о принятии наследства, но считает, что принял его в силу закона, однако нотариус не признает этот факт.

Сроки принятия наследства (фото: legalaid.gov.ua)

"Если наследство получено по завещанию и есть основания считать его недействительным, например наследодатель не понимал своих действий в момент заключения завещания, или было принуждение со стороны третьих лиц, то необходимо подавать иск о признании завещания недействительным", - объясняет юрист.

Также Тетеря отмечает, что если человек, имеющий право на наследование, уклонялось от оказания помощи наследодателю, который был в беспомощном состоянии, он может быть отстранен от права на наследование по закону, на основании судебного решения. Для этого также подается соответствующий иск в суд.

Как осуществляется наследование (фото: legalaid.gov.ua)

Как часто встречаются такие судебные споры

"Наследственные споры всегда были достаточно распространенные. Но сейчас в Украине уже второй год идет полномасштабная война, что порождает еще больше наследственных споров. Это вызвано тем, что на фронте гибнут наши воины, и тем, что многие украинцы уехали за границу. А еще в законодательстве были допущены определенные противоречия по регулированию наследственных вопросов", - говорит Тетеря.

Например, сначала увеличили срок принятия наследства до 10 месяцев, а затем снова уменьшили до 6 месяцев, чем запутали людей.

Также наследственные споры во время войны связаны с пребыванием лиц за границей, либо на временно оккупированных территориях, либо в местах, где происходили боевые действия. Это часто может быть причиной, почему люди вовремя не могут принять наследство.

Насколько велики шансы на успех в суде

"Шансы выиграть суд зависят от многих факторов. Во-первых - это правильно выбранный способ защиты. Например, если лицо обратится в суд с иском о признании права собственности, пропустив срок для принятия наследства и не приняв его, суд ему откажет, даже если у такого лица существовали уважительные причины пропуска такого срока для принятия наследства", - говорит юрист.

Также следует надлежащим образом доказать суду наличие соответствующих оснований для удовлетворения иска. Если иск касается пропуска срока, то необходимо предоставить подтверждения, доказывающие, что у вас были серьезные причины на это. Например, медицинские справки о длительном лечении.

Если наследник заявляет, что проживал с наследодателем, то нужно предоставить свидетельские показания, приглашенных в судебное заседание, письменные доказательства такие, как квитанции об оплате коммунальных платежей.

В случае, когда наследодатель заявляет о психических расстройствах наследодателя на момент составления завещания, нужно предоставить результаты посмертной судебно-психиатрической экспертизы завещателя и т. п.

"Нюансов много. Поэтому, чтобы определить шансы на победу в суде и правильно обратиться в суд по поводу обжалования права на наследство и признать его за собой, желательно, чтобы этот процесс сопровождал профессиональный адвокат, который хорошо разбирается в этих вопросах и должным образом проанализирует конкретную ситуацию, приняв в дальнейшем лучшее для клиента решение", - говорит Тетеря.

Кто имеет право на наследство по закону (фото: legalaid.gov.ua)