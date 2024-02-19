Как восстановить свидетельство о рождении в Украине и за границей: инструкция
Как восстановить свидетельство о рождении в Украине и за границей, знают не все. В то же время оно может потребоваться украинцам при оформлении разнообразных документов, поступлении в заведения высшего образования (ЗВО), подтверждении родственных связей или вида на жительство в другой стране.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и когда может получить свидетельство о рождении повторно, а также как это сделать в Украине и за рубежом.
При подготовке материала были использованы следующие источники: портал "Дія", Министерство юстиции Украины, Министерство иностранных дел Украины.
Кто и когда может получить свидетельство о рождении повторно
Повторно выданное свидетельство о рождении - это документ, имеющий такую же юридическую силу, как и свидетельство, выданное впервые.
Оно выдается гражданам при условии, что оригинал документа был потерян, украден, поврежден или уничтожен.
Получить свидетельство о рождении повторно в условиях военного положения имеют право:
- физическое лицо (для себя)
- ребенок (при наличии паспорта)
- родители ребенка (или один из них)
- родственники ребенка (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя, отчим или мачеха)
- усыновители ребенка и другие определенные законодательством лица
Для этого нужно написать соответствующее заявление, предъявить оригинал паспорта (или паспортного документа) и уплатить государственную пошлину.
Для того чтобы получить документ на основании доверенности, следует обратиться в один из отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) для уточнения информации.
Как восстановить свидетельство о рождении в Украине
Гражданам, находящимся в Украине, получить свидетельство о рождении можно несколькими способами:
- Онлайн - с помощью "Дії".
- Оффлайн - в отделениях ГРАГС.
- С помощью специализированных агентств и компаний (найти их можно в сети интернет).
Для того чтобы получить свидетельство о рождении онлайн, нужно:
- открыть портал "Дія"
- выбрать "Повторна видача свідоцтва про народження"
- нажать "Подати заяву"
- авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина
- заполнить онлайн-форму для повторного получения свидетельства
- выбрать, как хотите получить документ - в ближайшем ГРАГС, в отделении "Укрпочты" или курьером
- оплатить услугу
- промониторить статус заявления в кабинете гражданина в разделе "Послуги" - "Замовлені послуги"
- дождаться оповещения на почте
- получить документ выбранным способом
Авторизоваться в "Дії" можно по-разному (скриншот: id.diia.gov.ua)
Если по какой-либо причине воспользоваться онлайн-услугой не получается, можно обратиться в ближайший отдел ГРАГС.
Там также необходимо будет написать заявление о повторной выдаче свидетельства о рождении, дождаться и получить документ (по почте или в выбранном отделе ГРАГС).
Как восстановить свидетельство о рождении за границей
Граждане Украины, находящиеся за границей, могут воспользоваться услугами ГРАГС:
- в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины
- через Министерство иностранных дел Украины - по заявлению или анкете установленного образца (документ должен подписать человек, запрашивающий документы)
При наличии доверенности документы органов ГРАГС могут повторно выдаваться третьему лицу.
Для этого доверенность должна быть заверена в соответствии с законом Украины "О нотариате" или документом, удостоверяющим полномочия представителя, в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".
Если доверенным лицом является адвокат, ему нужно показать ордер и заверенную копию договора о предоставлении правовой помощи.
Напомним, ранее мы рассказывали, как легализовать свидетельство о рождении ребенка, полученное на временно оккупированных территориях (ТОТ).
Читайте также, что делать, если ребенку за границей уже исполнилось 18 лет, а у него нет украинского паспорта.