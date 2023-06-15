Как открыть карту "еВідновлення" и получить на ремонт жилья до 200 тысяч гривен: инструкция

Кто может получить помощь на ремонт

Украинцы, у которых жилье было повреждено в результате войны, могут получить государственную помощь на восстановление или ремонт.

Кто может получить:

Жилье было повреждено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года

Жилье размещено на неоккупированной территории

Жилье подлежит восстановлению

Жилье не было отремонтировано самостоятельно (если владелец не сделал ремонт за собственные средства)

Средства выделяются для ремонта: частных домов, квартир, жилых помещений

Для этого нужно сообщить о повреждении недвижимости в "Дії"(приложение или портал). Следующий шаг - подать заявление на помощь и открыть специальную банковскую карту "еВідновлення", на которую будут перечисляться средства на ремонт.

Как открыть карту

Выберите банк:

ПриватБанк

Монобанк

ПУМБ

Абанк

Sense Bank

Райффайзен Банк

Спортбанк

Izibank

1. Загрузите приложение банка и откройте в приложении специальную карту "еВідновлення".

2. Подайте заявку о получении помощи через "Дію".

3. Дождитесь звонка комиссии местной власти для осмотра имущества и установления суммы помощи.

4. Дождитесь в "Дії" оповещения о вынесении решения комиссии.

5. Получите средства на карту "еВідновлення".

Как работает карта

Средствами, которые поступят на ваш счет, можно рассчитаться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров программы "еВідновлення". Услуги или товары должны быть оформлены у продавца, чей МСС-код утвержен Кабмином (1520, 5211, 5231)

Переводить эти средства на другие счета и карты, снимать наличные, оплачивать по реквизитам или пополнять эту карту - будет нельзя.

Важно! После получения средств на ремонт жилья, их нужно будет потратить в течение 12 месяцев. Иначе эти средства вернуться в государственный бюджет.

Размер суммы вычисляется индивидуально, на основании решения комиссии. Сумма не может превышать 200 тысяч гривен за один объект.

Дополнительную информацию о программе "еВідновлення" можно почитать вот тут.