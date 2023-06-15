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Как открыть карту "еВідновлення" и получить на ремонт жилья до 200 тысяч гривен: инструкция

Как оформить помощь по программе "еВідновлення" (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В условиях военных действий из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну, украинцы сталкиваются с ситуациями, когда их жилье повреждено. В такой ситуации, чтобы получить средства на ремонт, можно открыть карту "еВідновлення".

Что это за карта и как ее можно оформить - читайте в материале ниже.

Кто может получить помощь на ремонт

Украинцы, у которых жилье было повреждено в результате войны, могут получить государственную помощь на восстановление или ремонт.

Кто может получить:

  • Жилье было повреждено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года
  • Жилье размещено на неоккупированной территории
  • Жилье подлежит восстановлению
  • Жилье не было отремонтировано самостоятельно (если владелец не сделал ремонт за собственные средства)
  • Средства выделяются для ремонта: частных домов, квартир, жилых помещений

Для этого нужно сообщить о повреждении недвижимости в "Дії"(приложение или портал). Следующий шаг - подать заявление на помощь и открыть специальную банковскую карту "еВідновлення", на которую будут перечисляться средства на ремонт.

Как открыть карту

Выберите банк:

  • ПриватБанк
  • Монобанк
  • ПУМБ
  • Абанк
  • Sense Bank
  • Райффайзен Банк
  • Спортбанк
  • Izibank

1. Загрузите приложение банка и откройте в приложении специальную карту "еВідновлення".

2. Подайте заявку о получении помощи через "Дію".

3. Дождитесь звонка комиссии местной власти для осмотра имущества и установления суммы помощи.

4. Дождитесь в "Дії" оповещения о вынесении решения комиссии.

5. Получите средства на карту "еВідновлення".

Как работает карта

Средствами, которые поступят на ваш счет, можно рассчитаться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров программы "еВідновлення". Услуги или товары должны быть оформлены у продавца, чей МСС-код утвержен Кабмином (1520, 5211, 5231)

Переводить эти средства на другие счета и карты, снимать наличные, оплачивать по реквизитам или пополнять эту карту - будет нельзя.

Важно! После получения средств на ремонт жилья, их нужно будет потратить в течение 12 месяцев. Иначе эти средства вернуться в государственный бюджет.

Размер суммы вычисляется индивидуально, на основании решения комиссии. Сумма не может превышать 200 тысяч гривен за один объект.

Дополнительную информацию о программе "еВідновлення" можно почитать вот тут.

Кстати, ранее мы писали о том, где и как можно получить продуктовые наборы.

А еще рассказывали о том, что украинские семьи могут получить 14 тысяч гривен на летний отдых.

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