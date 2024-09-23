Как удалить клей с одежды: 8 способов избавиться от стойких пятен

Неважно, делаете ли вы с ребенком аппликацию в школу, или пытаетесь починить обувь или мебель - клей может оставить пятна на одежде. Но отчистить ткань все же можно.

РБК-Украина (проект Styler) собрали способы, которые помогут удалить пятна от клея с одежды.

Подготовка к удалению пятна от клея

Прежде чем начать процесс удаления пятна от клея, очень важно понять разные тип вещества и совместимость средств с разными тканями. Для безопасного и эффективного удаления клеевых продуктов, таких как суперклей или тканевый клей, могут потребоваться особые методы.

Кроме того, тип ткани, с которой вы работаете, играет важную роль в определении наилучшего подхода к удалению пятен от клея без повреждения или изменения цвета.

Также по возможности сушите одежду естественным способом: сушильные машины и радиаторы только закрепляют пятна клея в ткани и затрудняют их удаление.

Перед применением какого-либо метода удаления клея на поврежденной ткани необходимо провести пробный тест на незаметном участке.

Этот шаг позволяет оценить, как ткань реагирует на выбранную технику или растворитель, минимизируя риск потенциального повреждения.

Смыть моющим средством

Этот метод лучше подходит для клеев на водной основе. В первую очередь дайте клею полностью высохнуть. Попытка удалить еще влажный клей только распространит липкие остатки по ткани и создаст еще больше проблем.

Тогда аккуратно снимите остатки клея, а одежду поместите в таз с холодной водой (теплая вода может закрепить клей, что усложнит его удаление). Замочите вещи на ночь - это должно размягчить клей.

Затем извлеките одежду из холодной воды и немедленно нанесите небольшое количество жидкого стирального порошка или средства для мытья посуды. Слегка потрите пятно, чтобы пропитать его средством, а затем постирайте, используя холодную воду.

Заморозить и счистить

Такой метод рекомендуют использовать для удаления пятен от строительных клеев. Однако сначала нужно подождать, пока клей полностью высохнет, прежде чем пытаться удалить его.

Не пытайтесь вытереть его до полного высыхания. Вытирая жидкий клей, вы только загоните его глубже в волокна.

Когда клей высохнет, нужно:

осторожно соскоблить остатки клея с помощью тупого ножа или пластикового скребка;

положить ткань в морозильную камеру в час.

После того как клей застынет, вы сможете отклеить большую его часть от ткани. Если пятно осталось, рекомендуют точечно обработать участок растворителем или пятновыводителем.

Замочить в уксусе

Один из самых распространенных предметов домашнего обихода, который может помочь избавиться от пятен от клея - это уксус. Благодаря своим кислотным свойствам он эффективно ослабляет адгезионную связь клея.

Чтобы удалить пятна от клея уксусом, советуют сделать следующее:

приготовьте уксусный раствор, смешав одинаковое количество белого уксуса и воды;

аккуратно нанесите раствор на пятно от клея и оставьте на несколько минут;

чистой тряпкой или губкой промокните участок, двигаясь от края пятна к центру.

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока клей не исчезнет. Затем тщательно промойте ткань водой, чтобы удалить остатки уксуса.

Применить отбеливатель

Отбеливатель может помочь вывести пятно от клея с блестками. Но применять его лучше только на белой ткани.

Сначала подождите, пока клей высохнет, затем осторожно соскребите его с помощью тупого ножа. Смочите пятно холодной водой, а затем нанесите отбеливатель, соблюдая указанные на упаковке советы по дозировке.

Когда пятно от клея с блестками исчезнет, постирайте одежду в прохладной воде.

Размочить ацетоном

Для удаления суперклея понадобится несколько более сильное средство - ацетон. После полного высыхания клея, чистить одежду от пятна ацетоном следует следующим образом:

нанесите средство на кусочек ваты или чистой ткани;

осторожно протрите или промокните пятно с обеих сторон ткани.

Когда клей растворится, постирайте одежду в холодной воде.

Нанести WD-40

Этот чудо-продукт является известной смазкой, но также является растворителем, который эффективно удаляет пятна от суперклея и клея на водной основе из одежды. Впрочем, из-за некоторых химических компонентов WD-40 не подходит для деликатных тканей, таких как кашемир, атлас или шелк.

Перед использованием убедитесь, что пятно от клея высохло, а затем удалите как можно больше клея из ткани с помощью ложки. Затем нанесите на пятно небольшое количество WD-40, подождите не больше нескольких минут. После этого нанесите на пятно моющее средство и прополощите под холодной водой.

Повторите процесс полного исчезновения пятна, затем положите вещь в стиральную машину с холодным режимом стирки.

Потереть с медицинским спиртом

Известный своими растворимыми свойствами, медицинский спирт может помочь растворить клей и облегчить его удаление. Чтобы воспользоваться этим методом, необходимо выполнить следующие действия:

смочите чистую ткань или ватный шарик медицинским спиртом;

осторожно прижмите вату к загрязнённому участку;

подождите несколько минут, затем аккуратно потрите ткань или воспользуйтесь щеткой с мягкой щетиной.

Когда пятно исчезнет, промойте ткань прохладной водой, чтобы удалить остатки спирта.

Смазать лимонным маслом

Лимонное масло - отличный способ удалить пятна от липких остатков, таких как суперклей или клей на водной основе, поскольку оно является естественным растворителем.

Убедитесь, что пятно от клея полностью высохло, затем нанесите немного лимонного эфирного масла на пятно и вотрите его пальцами или чистой сухой тряпкой. Это должно растворить пятно от клея.