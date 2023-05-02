Как отбить мясо без молотка и на какой поверхности это запрещено делать

Как отбить мясо без брызг

Чтобы во время отбивания мяса не было брызг, нужно завернуть его в пищевую пленку. Только после этого начинать отбивать мясо.

Однако следует помнить, что пищевая пленка может легко порваться при отбивании мяса, поэтому желательно брать прочную пленку.

Также можно положить мясо на несколько минут в морозильную камеру. Тогда мясо можно будет гораздо легче нарезать и не будет брызг.

Что сделать, чтобы не было шума

Снизить уровень шума в десятки раз во время отбивания мяса поможет кухонное полотенце. Понадобится большое полотенце, ведь его нужно будет сложить в 3-4 слоя и постелить под кухонную доску.

Также можно застелить полотенце как рассказано выше, затем на него положить кухонную доску, а сверху положить еще одно полотенце. Мясо нужно обернуть в пищевую пленку и положить на доску поверх полотенца. Тогда шума вообще не будет.

Как отбить мясо без кухонного молотка

Нож

Потребуется самый большой нож, который только есть на вашей кухне. Отбивать мясо нужно не острой его стороной, а тупой. Стучите по мясу в разных направлениях, а затем переверните его и также отбейте с помощью ножа.

Бутылка

Для такого способа понадобится именно стеклянная бутылка. Чтобы воспользоваться этим методом, нужно перевернуть бутылку вверх дном и горлышком бутылки отбивать мясо.

Отметим, что отбивать говядину стеклянной бутылкой нужно очень осторожно, ведь у этого вида мяса очень жесткие волокна. Потому бутылка может случайно расколоться. Лучше всего стеклянной бутылкой отбивается мясо курицы.

Качалка для теста

Качалку нужно завернуть в пищевую пленку и начинать отбивать мясо. Также с легкостью отбить мясо поможет толкач для картофельного пюре.

На какой поверхности лучше не отбивать мясо

Деревянные кухонные доски хорошо впитывают влагу, в том числе и мясной сок. В результате отбивания мяса на деревянной доске может привести к тому, что продукт станет сухим.

Перед тем, как начать отбивать мясо, кухонную доску нужно смочить водой. Материал впитает влагу, благодаря чему не будет "убирать" мясной сок.