Как выбрать зарядную станцию, чтобы не прогадать с характеристиками и стоимостью

Что такое зарядная станция

Многие до сих пор путают зарядные станции с генераторами. Но функции у этих устройств разные - генераторы создают электроэнергию, а зарядные станции - накапливают ее в себе, заряжаясь от обычных розеток, а затем раздают энергию.

Фактически это большой павербанк, работающий аналогично обычным внешним аккумуляторам, но имеющий розетку на 220 В. Поэтому в эти устройства можно включать ноутбук, мультиварку, телевизор или другие бытовые приборы.

По каким параметрам выбирать устройство

Сначала хорошо подумайте, для каких целей планируете использовать это устройство. Потому что для зарядки телефонов, ноутбуков и мелкой техники подойдут более простые модели по доступной цене, а вот для мощной бытовой техники нужны уже серьезные агрегаты. При выборе учитывайте следующие характеристики.

Емкость устройства: модели с мощностью до 1000 Вт лучше брать для зарядки телефонов, ноутбуков, роутеров и других портативных гаджетов. Но они не стянут холодильников, микроволновых или другой мощной техники. В этом случае следует присматриваться к моделям от 5 кВт.

Тип зарядки: некоторые модели могут одновременно иметь несколько вариантов зарядки. Это очень выгодно, потому что их можно зарядить, например, и от прикуривателя в авто во время поездки, и дома от розетки. Существуют такие типы:

от обычной розетки

автомобильного прикуривателя

от солнечной панели

от USB Type-C и DC

Количество портов: самые простые устройства имеют минимум один выход под розетку и 1-2 выхода USB. Чем больше портов, тем лучше, потому что можно одновременно питать несколько гаджетов, но такие зарядные станции будут стоить дороже. Поэтому подумайте, целесообразно ли за это переплачивать.

Сколько стоят зарядные станции

Цены на зарядные станции зависят от мощности, модели и производителя. Самые простые устройства, которые могут питать ноутбуки, смартфоны, светильники стоят от 4 тыс. грн.

Модели, которые могут обеспечить работу минихолодильника, например во время похода, стоят от 9 тыс. грн.

Мощная зарядная станция, которая подойдет к дому или квартире, чтобы пережить отключение электроэнергии и одновременно заряжать до 10 приборов, стоит от 24 тыс. грн. Есть и более мощные модели, которые соответственно стоят дороже.

Цены на такие устройства очень отличаются (скриншот)