Как выбрать телевизор для идеальной игры на PlayStation и Xbox Series

Каковы преимущества PlayStation 5 и Xbox Series X/S?

Разрешение до 8К

Консоли следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X поддерживают игры с разрешением до 7680 x 4320 пикселей. Однако проектов с такой четкостью изображения пока немного, поэтому ориентироваться на эту планку не стоит.

А в телевизорах разрешение 8K встречается только в очень дорогих моделях с диагональю более 75 дюймов. Другими словами, это задел на будущее.

К сожалению, урезанная версия Xbox Series S не имеет такой функции.

Режим 4K 120 Гц

PS5 и Xbox Series X - первые консоли, поддерживающие 4K-дисплеи с частотой обновления 120 Гц (разрешение Series S ограничено 1440p). И это, по сути, тот золотой стандарт, к которому стремятся разработчики.

Однако такая картинка сильно увеличивает нагрузку на устройство, поэтому пока во многих играх приходится жертвовать качеством изображения ради плавности. То есть зачастую приходится выбирать между условными 4K/60 Гц или FHD/120 Гц.

Поддержка HDR

Технология HDR (High Dynamic Range) обеспечивает расширенный динамический диапазон. С ее помощью видеосигнал содержит гораздо больше информации о яркости и цвете для каждого пикселя. Это позволяет передавать на экран насыщенное изображение с более богатой палитрой - яркие закаты, сочная морская гладь, эффектная подсветка и все такое.

Поддержка VRR

Адаптивная частота обновления, или переменная частота обновления, решает проблему "разрывов", когда частота кадров на экране не соответствует выходной частоте кадров графического процессора. Без VRR картинка может разорваться, как будто какие-то связующие элементы выпали из цепи. Для жанра экшен это будет особенно критично.

Поддержка АLLМ

Auto Low Latency Mode предназначен для определения подключения консоли к телевизору и автоматического переключения ее в игровой режим. Это позволяет сократить задержку между вводом с контроллера и соответствующим действием. Как и VRR, технология реализована на базе HDMI 2.1.

На что обратить внимание при выборе телевизора для PS5 и Xbox Series X/S Gaming

Важны не только вышеперечисленные возможности, но и ряд базовых характеристик экранов, где также есть немало подводных камней.

Разрешение и размер экрана

Здесь все довольно просто: разрешение - это количество пикселей на матрице телевизора. Чем больше пикселей, тем четче и детальнее будет картинка. Выбирая телевизор для PlayStation 5 и Xbox Series X, ищите исключительно модели 4K, они же UltraHD. В случае с Xbox Series S при небольшом бюджете подойдет даже FHD.

Выбор диагонали зависит от расположения телевизора, размеров комнаты и ваших привычек в целом. Грубо говоря, чем больше экран, тем дальше от него придется сидеть - чтобы лишний раз не мотать головой и не видеть пресловутую "зернистость" пикселей.

Чтобы узнать минимальное рекомендуемое расстояние до экрана, нужно умножить его диагональ на 1,2. Например, если у вас телевизор с диагональю 50 дюймов, то вам нужно сесть от него на расстоянии 60 дюймов, или 1,5 м. Соответственно, для 55 дюймов это 1,7 м, для 65 - 2 м, а для 75 - 2,3 м.

Тип матрицы

IPS

Самая популярная и дешевая светодиодная матрица. Имеет хорошую цветопередачу и контрастность до 1500:1, но нет насыщенного черного цвета, поэтому в темных сценах может быть видна подсветка. Углы обзора хорошие, время отклика среднее.

VA

Вариант LED дороже, но имеет более контрастную картинку и глубокий черный цвет. Время отклика может быть как выше, так и ниже, чем у IPS, но углы обзора и цветопередача обычно немного хуже.

QLED

Технология матриц, построенная на квантовых точках с подсветкой. Они обеспечивают очень яркое и насыщенное изображение с хорошими углами обзора, а также корректным белым и черным. Но, как и в IPS, в темных сценах может проявляться подсветка.

OLED

Матрица на основе органических точек, которым не нужна подсветка - они светятся сами по себе. Это значит, что у такой панели самая высокая контрастность и бесконечно черный цвет. Скорость отклика мгновенная, а яркость и углы обзора лучше, чем у IPS. Это абсолютный топ, но цена космическая.

Существуют и другие матрицы, которые встречаются только в определенных линейках телевизоров. Например, NanoCell от LG или Triluminos от Sony - обе основаны на квантовых точках и не имеют принципиальных отличий от QLED.

Тип подсветки матрицы

Подсветка не актуальна для OLED, но для других матриц этот момент важен, так как напрямую связан с яркостью и цветопередачей телевизора.

Edge LED - буквально подсветка по краям. В этой конструкции светодиоды распределены по контуру матрицы, а ее тыльная сторона покрыта светоотражающим слоем. Преимуществом данной технологии является небольшая толщина панели, а недостатком - блики по краям, которые хорошо видны в темных сценах.