Как выбрать вкусное и спелое авокадо: вот, на что стоит обратить внимание

Как выбрать вкусное авокадо

Неправильно выбранное авокадо может испортить блюдо. У недозрелого не будет приятного вкуса, а перезрелое будет мягким и непригодным для использования.

Обращайте внимание на цвет кожуры

Один из первых моментов, на который нужно обращать внимание при выборе авокадо - это насыщенность цвета кожуры. В зависимости от сорта авокадо, его кожура может быть разных оттенков зеленого или черного цвета.

Однако важно помнить, что цвет не всегда является точным показателем спелости. Например, у авокадо сортов "Хасс" темная, почти черная кожура, когда плод полностью зрелый, тогда как сорта с ярко-зеленой кожурой могут быть спелыми даже при сохранении этого цвета.

Поэтому, если вы выбираете авокадо сорта "Хасс", темная кожура - хороший знак зрелости, но для других сортов ориентируйтесь на другие показатели.

Проверить твердость кожуры авокадо

Чтобы определить зрелость авокадо, важно проверить его твердость. Для этого осторожно нажмите на плод пальцем.

Если авокадо очень твердое, это означает, что оно незрелое и нуждается в нескольких днях созревания. Если плод слегка поддается давлению, он спелый и готов к употреблению. Если же плод мягкий и водянистый - это может быть признаком перезрелости.

Впрочем, для более длительного хранения выбирайте твердые авокадо, а для мгновенного использования - мягкие плоды.

Проверить участок возле плодоножки

Еще одним важным показателем спелости является участок у плодоножки. Если плодоножку можно легко отсоединить, фрукт, скорее всего, спелый.

Как выбрать спелое авокадо (фото: Freepik)

Осмотреть авокадо на наличие повреждений

Выбирайте авокадо без вмятин и видимых дефектов кожуры, чтобы обеспечить длительное хранение.

Если на авокадо есть повреждения, порезы или вмятины, то этот плод может быстро потерять свежесть и даже начать гнить. Поэтому обязательно проверяйте кожуру авокадо перед покупкой, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Потрясти авокадо

Еще один способ определить спелость авокадо - слегка потрясти плод. Если вы слышите, как косточка свободно перемещается внутри плода, это свидетельствует о его спелости.

Обращать внимание на сорт

На рынке существует несколько видов авокадо, в частности "Хасс" и "Фуэрте" являются самыми известными. У каждого из них есть свои особенности вкуса и текстуры.

Например, авокадо "Хасс" обладает кремовой текстурой и более насыщенным вкусом, тогда как авокадо "Фуэрте" является более водянистым и менее жирным. Выбор зависит от того, для каких блюд вы планируете использовать плод.

Для соусов рекомендуют использовать авокадо сорта "Хасс", а для салатов - более водянистые сорта, такие как "Фуэрте".

Как ускорить созревание авокадо

Если вы купили недозревшее авокадо, не спешите его выбрасывать. Есть несколько простых способов ускорить процесс созревания:

Оставить при комнатной температуре. В теплом помещении процесс созревания значительно ускоряется.

Положить в бумажный пакет: Положите авокадо в бумажный пакет вместе с бананами или яблоками. Эти фрукты выделяют этилен - газ, способствующий созреванию плодов.

Прогреть в духовке. Разогрейте духовку до самой низкой температуры, поместите туда авокадо и оставьте на несколько минут. Этот метод поможет ускорить созревание, но не переусердствуйте, чтобы авокадо не запеклось.

Если же вы приобрели спелое авокадо, однако не планируете съесть его в течение дня, его следует хранить в холодильнике, чтобы не потерять свежесть и вкус.