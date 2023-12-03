Как выбрать искусственную елку, чтобы прослужила десятки лет

Все больше украинцев отказываются от живых елок в пользу искусственных, чтобы сохранить зеленые насаждения. А те, кто все-таки предпочитает дома чувствовать запах хвои, могут воспользоваться специальными спреями.
О том, как выбрать искусственную елку, которая прослужит десятки лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы: Elki4you, Эпицентр, Розетка.
Сначала решите, какое бы дерево вы хотели купить - искусственную елку или сосну. Первая имеет конусообразную крону, ветви направлены вниз, поэтому они скрывают ствол. У сосны же ветки направлены вверх, поэтому они не закрывают ствол. Отличительными чертами являются также удлиненные иглы и овальная крона.
Деревья высотой 0,9 м подойдут для установки в тесных квартирах, где немного свободного места. А елки высотой 1,2-1,8 м выбирают обычно семьи с детьми, чтобы создать действительно праздничную атмосферу.
Также определитесь с цветом елки. Кроме того, что они бывают всех оттенков зеленого, они еще могут быть белыми, серебристыми, сизыми и со снежным напылением.
От материала зависит то, как долго новогоднее дерево вам прослужит.
Елки изготавливают из:
Покупая елку, следует выбирать тот тип сборки, с которым вам не составит труда справиться. Их бывает три типа:
Перед покупкой следует спросить у продавца о наличии сертификатов качества. Все качественные искусственные ели обрабатывают специальным веществом, препятствующим возгоранию изделия. Поэтому такие деревца можно спокойно украшать гирляндами и не бояться, что они вспыхнут. Также важно - качественное деревце не должно иметь запаха пластмассы или каких-либо химических веществ.
Стоимость елки зависит от производителя и характеристик дерева - материала, высоты, типа сборки.
Деревца высотой от 1,3 м - стоят от 900 грн. Перед покупкой стоит промониторыть цены на выбранную вами модель у разных продавцов. Не стоит покупать товар в интернете, лучше пойти в магазин, чтобы проверить, какая хвоя елки на ощупь.
Самым дорогим вариантом среди искусственных елок являются изделия из полипропилена. Как мы уже говорили, при бережном уходе могут служить десятки лет. Стоят такие в среднем от 4 тыс. за деревце 1,8 м высоты. Их стоимость может достигать почти 8 тыс. грн.
Читайте также о том, какой будет елка в Киеве.
Раньше мы писали о том, какие цены на живые елки в этом году.