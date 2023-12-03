Как выбрать искусственную елку, чтобы прослужила десятки лет

Определитесь с видом дерева, высотой и цветом

Сначала решите, какое бы дерево вы хотели купить - искусственную елку или сосну. Первая имеет конусообразную крону, ветви направлены вниз, поэтому они скрывают ствол. У сосны же ветки направлены вверх, поэтому они не закрывают ствол. Отличительными чертами являются также удлиненные иглы и овальная крона.

Деревья высотой 0,9 м подойдут для установки в тесных квартирах, где немного свободного места. А елки высотой 1,2-1,8 м выбирают обычно семьи с детьми, чтобы создать действительно праздничную атмосферу.

Также определитесь с цветом елки. Кроме того, что они бывают всех оттенков зеленого, они еще могут быть белыми, серебристыми, сизыми и со снежным напылением.

Учитывайте безопасность материала

От материала зависит то, как долго новогоднее дерево вам прослужит.

Елки изготавливают из:

монофиламентной нити . Это жесткий, но качественный материал, придающий дереву пушистость. Преимущественно из него изготовляют сосны

. Это жесткий, но качественный материал, придающий дереву пушистость. Преимущественно из него изготовляют сосны ПВХ пленки - мягкий, но не такой качественный материал. Этот вариант немного дешевле предыдущего. Из него в основном изготавливают елки.

- мягкий, но не такой качественный материал. Этот вариант немного дешевле предыдущего. Из него в основном изготавливают елки. полипропилена. Это самый лучший материал для создания искусственных елок. Он максимально точно имитирует живое дерево и при бережном использовании служит десятки лет.

Выберите тип сборки

Покупая елку, следует выбирать тот тип сборки, с которым вам не составит труда справиться. Их бывает три типа:

крепление ветвей с помощью крючков . У этого типа каждая веточка прикрепляется к стволу, поэтому сбор дерева занимает много времени. Также есть риск, что какая-нибудь часть елки может потеряться. Зато такое дерево удобно хранить

. У этого типа каждая веточка прикрепляется к стволу, поэтому сбор дерева занимает много времени. Также есть риск, что какая-нибудь часть елки может потеряться. Зато такое дерево удобно хранить с шарнирным механизмом . Они складываются и раскладываются, как зонтики. Изделия удобны в использовании, но есть риск, что механизм может сломаться. Такие варианты дерева являются самыми дорогими

. Они складываются и раскладываются, как зонтики. Изделия удобны в использовании, но есть риск, что механизм может сломаться. Такие варианты дерева являются самыми дорогими неразборные елки считаются самыми надежными, но их неудобно транспортировать и хранить

Проверяйте сертификат качества

Перед покупкой следует спросить у продавца о наличии сертификатов качества. Все качественные искусственные ели обрабатывают специальным веществом, препятствующим возгоранию изделия. Поэтому такие деревца можно спокойно украшать гирляндами и не бояться, что они вспыхнут. Также важно - качественное деревце не должно иметь запаха пластмассы или каких-либо химических веществ.

Сколько сейчас стоят искусственные елки

Стоимость елки зависит от производителя и характеристик дерева - материала, высоты, типа сборки.

Деревца высотой от 1,3 м - стоят от 900 грн. Перед покупкой стоит промониторыть цены на выбранную вами модель у разных продавцов. Не стоит покупать товар в интернете, лучше пойти в магазин, чтобы проверить, какая хвоя елки на ощупь.

Цены на искусственные елки в сети Эпицентр (скриншот)

Самым дорогим вариантом среди искусственных елок являются изделия из полипропилена. Как мы уже говорили, при бережном уходе могут служить десятки лет. Стоят такие в среднем от 4 тыс. за деревце 1,8 м высоты. Их стоимость может достигать почти 8 тыс. грн.

Цены на искусственные елки в сети Розетка (скриншот)