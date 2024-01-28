Как выбрать брюки-палаццо, которые идеально корректируют фигуру: советы от стилиста

Кому подходят палаццо, а кому - нет

"Я могу петь оду этому фасону часами, настолько он удачно корректирует фигуру. Конечно, если вы правильно подобрали именно под свою. В противном случае, если купили, "потому что налезли" или "ну, цена очень привлекательная…скидка", вы никогда не почувствуете всю роскошь этих штанов", - говорит стилистка.

Первое, что нужно понимать об этом фасоне - это брюки, созданные для фигур без объемного животика.

"Если вы дамы с типом фигуры "яблочко", или ваш животик сильно выпирает в профиль - это не ваши штаны. Будете у них как Обеликс (это вымышленный галльский воин из серии комиксов, у которого большой смешной живот. - Ред.)", - добавляет стилист.

По ее словам, во всех других случаях можно и нужно носить палаццо. Понятно, что всем у кого выразительная талия и объемные бедра, но тем у кого она не выразительна и бедра узкие - эти брюки сделают магию, превратив вас в фигуру "песочные часы". А фигуре "перевернутый треугольник" они отлично сбалансируют верх.

Как правильно выбрать брюки-палаццо (фото: Instagram/purpur.stylist)

Как выбрать брюки-палаццо

"Палаццо - это брюки, которые расширяющиеся от талии. Они не должны обжимать бедра. Это главное условие красоты этого фасона. Если они обтягивают бедра, то возьмите на размер большую пару и наденьте поясок", - советует Шевченко.

Она отмечает, что не все, что называется палаццо в магазинах, ими является.

"Если у палаццо есть стрелки, швы, защелки или складки - они не должны расходиться в стороны и натягиваться. Это свободные, абсолютно, свободные в бедрах брюки. Посадка палаццо должна быть исключительно высокой. Тогда они оказывают эффект "ноги от зубов", - объясняет стилист.

Длина палаццо должна быть такой, чтобы накрывала обувь. Укороченный вариант - это минус рост и плюс объемы вашим ногам.

"Эти правила работают как для джинсов, так и для брюк. Палаццо - это роскошь, главное правильно их подобрать", - говорит Шевченко.

Как правильно выбрать брюки-палаццо (фото: Instagram/purpur.stylist)