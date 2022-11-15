Как выбрать повербанк, чтобы телефон всегда был заряжен

На что обращать внимание при покупке?

Емкость

Этот показатель дает понять, сколько раз вы сможете зарядить устройство с помощью повербанка. Он измеряется в миллиамперах в час. Поскольку емкость является главной опцией при выборе, в зависимости от нее изменяются другие показатели: габариты, вес, цена.

Также количество миллиампер показывает, насколько быстро зарядится ваше устройство от повербанка.

Комплектация

В комплекте с ПЗУ должен быть шнур для зарядки самого аккумулятора и шнур для телефона, планшета и т.д. Часто покупатели не проверяют наличие или отсутствие необходимых проводов, а зря. Ведь если какого-нибудь из них не будет, вам придется покупать их самостоятельно.

Разъем для подключения

При покупке внешнего аккумулятора обращайте внимание на разъем для подключения сетевого адаптера. Оптимальным вариантом станет обычный microU. Тогда устройство будет заряжаться не только от сети, но и от компьютера.

Емкость повербанка является его главным показателем при выборе (фото: Freepik)

Как выбрать повербанк для разных гаджетов?

Телефон

В первую очередь определите необходимую емкость. Обычно смартфонам вполне хватает до 2000 миллиампер в час. Сила тока должна быть не меньше заявленной изготовителем. При низких показателях заряд будет медленнее, чем мог бы.

Проверьте, чтобы девайс подходил именно для вашего телефона, ведь в разных моделях телефонов разные разъемы и кабели. В особенности это касается владельцев продукции Apple.

Планшет

В вопросе емкости планшет более требователен, чем мобильный телефон. Поэтому для его подзарядки лучше рассматривать повербанки с расчетом более 10 000 миллиампер. Сила тока должна быть от 1,5 ампера.

В большинстве планшетов используются те же порты, что и в смартфонах: micro-USB/Type-C. Если же рассматривать технику Apple, то стандарт разъема отличается, поскольку у этой продукции разъем типа Lightening.

В зависимости от гаджета разнятся критерии выбора зарядки (фото: Freepik)

Ноутбук

Заряжать ноутбук с помощью ПЗУ можно не только через Type-C разъем. Практически у всех повербанков есть свои разъемы для подключения к ноутбуку, но при покупке проверьте его наличие и исправность.

Для зарядки ноутбука нужно напряжение от 12 вольт. В современных ноутбуках требования напряжения 15-20 вольт, поэтому предназначенные для такой работы повербанки оснащаются распределителями на 16-19 вольт. Сила тока должна быть выше 3 ампер.

Колонка

Для зарядки колонки от повербанка не нужно учитывать множество нюансов. Для такого устройства достаточно 10 000 миллиампер. Стандарт напряжения в большинстве переносных девайсов - пять вольт с выходом до 1,5 ампер.

Более того - некоторые современные колонки оснащаются встроенным аккумулятором, что позволяет само устройство использовать как ПЗУ.