Как с помощью электромобиля запитать дом: модели повербанков на колесах

На фоне проблем с энергоснабжением в городах Украины из-за российских атак по энергетическим объектам люди активно ищут способы при отключении света зарядить гаджеты, запитать технику, решить проблему обесточивания жилья. Оказывается, владельцам электрокаров есть чем ответить на такие вызовы.

Дело в том, что некоторые модели электромобилей могут выполнять функцию гигантских повербанков, только на колесах.

Такая возможность обусловлена наличием встроенных опций обратной подачи электричества, благодаря чему можно передавать энергию встроенного аккумулятора внешним потребителям.

Речь идет о двунаправленной зарядке, которая делится на такие типы:

от автомобиля к сети (V2G),

от автомобиля к устройству (V2L),

от автомобиля к дому (V2H).

Давайте рассмотрим их подробнее:

Авто - к сети, VtoG или V2G (Vehicle to grid)

Этот тип подразумевает использование энергии от электрокара для стабилизации сети, а происходит этом при помощи "умной" двунаправленной зарядки, что обычно является частью VPP (виртуальной электростанции).

В зависимости от определенных параметров ваш розничный продавец электроэнергии будет контролировать, когда аккумулятор заряжается или разряжается.

Тут стоит сразу отметить, что в Украине данная функция не работает, потому что ее нужно вводить на уровне энергораспределительных компаний.

Авто - для загрузки, VtoL или V2L (Vehicle to load)

Тип является простым применением двунаправленной зарядки, и не требует двунаправленного зарядного устройства. Вместо этого адаптер подключается к зарядному порту, что позволяет транспорту работать как портативный аккумулятор со стандартным источником питания 120/240 В.

Данную функцию можно использовать во время путешествий (для мини-холодильника, барбекю и так далее) или при отключении электроэнергии, обеспечив временное питание нескольких устройств.

Авто - домой, VtoH или V2H (Vehicle to home)

Энергией от транспортного средства можно питать дом или офис. Работает все по аналогии со стационарной домашней аккумуляторной батареей (например, Tesla Powerwall 2), уменьшая потребление электроэнергии, за исключением того, что машину нужно подключить к двунаправленной зарядной точке.

Какие электрокары могут питать дом

Делиться энергией своего встроенного аккумулятора могут не все электромобили - возможность стать "генераторами на колесах" есть у таких моделей:

Nissan Leaf (36-62 кВт*ч) - доступны опции V2G и V2H, но чтобы воспользоваться этими возможностями дома нужна специальная силовая установка, которая будет распределять и направлять электричество.

Mitsubishi Outlander PHEV (13,8 кВт*ч) - когда заряд батареи этого гибрида будет заканчиваться, авто сможет самостоятельно подзарядить аккумулятор. Важно только своевременно заправить его бензином.

Hyundai IONIQ 5 (54-77,4 кВт*ч) - может отдавать напряжение до 3 кВт, чего вполне достаточно, чтобы дома работал холодильник, Wi-Fi-роутер и насосы на отоплении зимой. Приборы и гаджеты можно подключать к машине через специальный переходник.

Kia EV6 (54-77,4 кВт*ч) - может делать то же, что и предыдущий электромобиль в перечне.

Ford F-150 Lightning (98-130 кВт*ч) - в нем доступны все 3 вида двунаправленной зарядки.

MG ZS EV (49-68 кВт*ч) - машина в обновленной версии (2022) будет иметь опцию V2L.

Важно добавить, что в каждом частном случае нужно смотреть, какую мощность может раздавать электрокар через свое встроенное устройство передачи электроэнергии.