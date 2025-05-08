Как выбрать самую модную юбку на лето 2025: главные тренды сезона

Асимметричная юбка

Асимметричные юбки - один из трендов лета 2025. Ее главная особенность состоит в том, что подол юбки имеет разную длину спереди, сзади или по бокам. Эта нестандартная деталь делает образ динамичным, интересным и запоминающимся. Модные фасоны: миди с косым разрезом - идеально для офиса или свидания; макси с перепадом длины - для романтических луков; мини с "волнами" или асимметричными воланами - подходят для вечеринок.

Стилист отметила, что такая юбка делает весь образ намного интереснее и его хочется рассматривать. Кроме того, к такой юбке можно просто надеть белую майку или футболку - и лук готов.



Какие юбки будут в тренде весной и летом 2025 (скриншот)

Прозрачная юбка

Прозрачная юбка отлично подходит для создания многослойных образов. Ее можно носить поверх шорт, леггинсов, комбинаций или других юбок, создавая уникальные и интересные сочетания.

Такие юбки представлены в разных фасонах - от мини и меди до макси, от плиссе и тюля до гладких тканей. Это позволяет каждой моднице найти вариант по душе и в соответствии со своим стилем.



Какие юбки будут в тренде весной и летом 2025 (скриншот)

Шелковые юбки с кружевом

Натуральный шелк - это благородный материал, который отличается своей невероятной легкостью и приятным блеском. Он отлично драпируется, подчеркивая женственные изгибы, и дарит чувство комфорта даже в жаркую погоду.

Кружево придает юбке особую изысканность и шарм. Его ажурные узоры могут быть разными - от нежных цветочных мотивов до геометрических орнаментов, создавая неповторимый визуальный эффект. Контраст между гладким шелком и рельефным кружевом делает юбку визуально интересной и многогранной. Это сочетание привлекает внимание и подчеркивает утонченный вкус.



Какие юбки будут в тренде весной и летом 2025 (скриншот)

Двойные юбки

Также весной и летом 2025 можно носить одну юбку поверх другой. Тренд на двойные юбки открывает безграничное пространство для экспериментов. Каждый может создать свою неповторимую комбинацию, отображающую его личный стиль и настроение.

Один из самых популярных вариантов - прозрачная юбка + мини-юбка. Прозрачная юбка придает легкости и загадочности, а мини-юбка служит базовым слоем, обеспечивая комфорт и определенную сдержанность.



Какие юбки будут в тренде летом 2025 (скриншот)

Юбки преппи

Юбки в стиле преппи уверенно возвращаются в моду и станут одним из ключевых трендов 2025 года. Этот стиль, ассоциирующийся с элитарными учебными заведениями и безупречным вкусом, снова на пике популярности, но с современными интерпретациями.

Она может быть как однотонной, так и в клетку, а также с широким плиссе. Не бойтесь экспериментировать с неожиданными комбинациями, например, сочетая юбку преппи с кожаной курткой или грубым свитером оверсайз.



Какие юбки будут в тренде летом 2025 (скриншот)

Мини

Мини-юбки остаются важным элементом модного гардероба в 2025 году. Этот фасон остается популярным, поскольку зрительно удлиняет ноги и подчеркивает талию.

В 2025 году будут актуальны как классические голубые джинсовые мини, так и модели с потертостями, необработанным краем или в необычных цветах.



Какие юбки будут в тренде летом 2025 (скриншот)

Также стилист советует обратить внимание на юбки со стразами и пайетками, которые можно носить с базовой одеждой. И на тренд носить юбку поверх брюк.