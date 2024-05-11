Как выбрать лучшую школу для ребенка в Украине: практические советы родителям

Приближаются летние каникулы - а это значит, что родителям будущих первоклассников, которые планируют учиться в Украине, пора выбирать учебное заведение.

РБК-Украина (проект Styler) расспросило экспертов и рассказывает, как правильно выбрать школу для вашего ребенка и на что нужно обратить внимание в первую очередь.

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Распространенные проблемы в учебных заведениях

По словам коммуникационщика образовательного портала с информацией об учебных заведениях Education.ua Алины Поливоды-Цеплы, анализ отзывов и обращений родителей учащихся показывает недостатки учебных заведений, в соответствии с чем формируются и критерии оценки школы.

Среди наиболее распространенных проблем, о которых сообщают родители:

буллинг (в том числе и среди учителей в отношении учеников);

неудовлетворительное состояние школьных помещений, в том числе санузлов и помещений для переодевания;

низкое качество питания в столовой;

плохая подача материала и низкое качество обучения;

чрезмерное собрание средств в школьный фонд или фонд класса.

К этому списку также добавляются такие важные аспекты как необходимость личностного развития ребенка и физическая безопасность в условиях войны (наличие оборудованного укрытия).

То, что для качественного обучения важна не только квалификация, но и мотивированность преподавателей и индивидуальный подход - как и комфорт детей в укрытии, отмечает академический директор в школе полного дня "МрійДій" Мирослава Товкало.

Имеет ли значение расположение школы

Территориальное расположение школы влияет на комфорт как родителей, так и учащихся - если речь не идет о дистанционном обучении.

Поэтому, прежде всего, при поиске лучшей школы рекомендуют уточнить формат обучения - полностью дистанционный (онлайн), смешанный (сочетание очного посещения с дистанционными уроками) или очный.

В случае выбора очного или смешанного формата Толкало советует, особенно для начальной школы, выбирать заведение ближе к дому. Еще один приемлемый вариант - школа вблизи работы или вдоль маршрута.

Как объединить школу и рабочий график родителей

Эксперты обращают внимание на то, что сочетать свой график с образовательным помогает наличие групп продленного дня.

По этой причине следует уточнить следующее:

сколько времени ребенок должен находиться в школе (полдня, до 18:00, до 20:00);

есть ли в школе группы продленного дня (ГПД);

все ли дети имеют право посещать группы;

что необходимо для того, что ребенок мог оставаться в ГПД (например, справка с работы родителей).

Оффлайн или онлайн обучение

Как и у дистанционного, так и у очного и смешанного обучения есть свои преимущества и недостатки. Дистанционное обучение позволяет посещать занятия и получать образование, находясь в другом городе или стране, а также не тратить время на дорогу.

Однако сообщают и об отрицательных аспектах дистанционного формата - возникают сложности при объяснении материала и оценивании, а также возникает вопрос социализации. Впрочем, это зависит от квалификации учителей и организации процесса - как дистанционного, так и очного обучения.

Если уроки проходят дистанционно, следует узнать, какие программы и приложения для этого нужно загрузить или где необходимо создать учетные записи (например, Zoom, Google Classroom, платформы "Единая школа", "Новые знания" и т. п.).

К тому же следует выяснить, как оценивается усвоение материала в дистанционном формате, по какому графику проходят занятия.

Как проходят занятия в дистанционном формате (иллюстрация: GettyImages)

Какие выводы можно сделать с условий школьного помещения

Интерьер школьного помещения свидетельствует не только о безопасности и комфорте учащихся, но и об отношении к ребенку.

Первоочередно эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие параметры:

какая вместительность учебных кабинетов;

какой ремонт в санузлах;

какое качество питания.

Кроме этого, можно уточнить следующее:

есть ли в школе спортивные помещения, в каком они состоянии;

есть ли творческие студии и как они выглядят.

Вопросы о состоянии спортивных помещений и студий могут дать больше информации и о подходе к физическому и творческому развитию ребенка.

Каким должно быть помещение школы (фото: kyivcity.gov.ua)

Какие требования к школам в условиях военного положения

Нынешние условия добавляют к критериям оценки учебного заведения такие аспекты, как наличие укрытия и дистанционных программ в случае выезда из Украины.

Рекомендуют сделать следующее:

уточнить наличие убежища, как далеко оно от школы;

попросить осмотреть укрытие - оно должно быть приемлемым для длительного пребывания.

Мирослава Товкало советует дополнительно спросить о деятельности учеников в укрытии, успокаивают ли детей и каковы правила школы относительно занятий после ночных тревог.

Как узнать компетентность учителя

Самый простой путь узнать компетентность учителя - это спросить в школе о следующем:

какие награды имеют учителя;

по каким программам, кроме НУШ, преподают в школе.

А также посмотреть отзывы об учебном заведении.

По словам Поливоды-Цеплы, хотя большинство склонно оставлять негативные отзывы, их избыточное количество все же может являться признаком реальных проблем.

Однако Товкало обращает внимание на то, что только награды не всегда показывают компетентность - следует обратить внимание на коммуникацию учителей и учеников и реакцию на просьбу объяснить материал.

На что обратить внимание в организации образовательного процесса

Для того чтобы понять, насколько высокое качество обучения может обеспечить школа, рекомендуют посмотреть результаты выпускников школы на ВНО и НМТ на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Кроме этого, можно узнать об образовательном профиле заведения, какие школьные дисциплины есть среди обязательных и дополнительных - эту информацию можно найти на сайте заведения или же спросить у администрации.

Эксперты советуют дополнительно уточнить, как учителя адаптируют задания соответственно уровню знаний учащихся в одном классе.

При очном или смешанном обучении не помешает понаблюдать за организационной культурой школы, а именно:

как общаются учителя с учениками, каким тоном;

как общаются учащиеся между собой на переменах, чем заняты;

какая организация образовательного процесса (наличие или отсутствие звонков);

есть ли у школы определенные традиции.

Если для родителей важны будущие академические достижения ребенка, дополнительно можно спросить про подготовку к олимпиадам и сотрудничество с Малой академией наук.

Как убедиться в качестве обучения (иллюстрация: GettyImages)

Полезно уточнить у администрации школы, какие образовательные звенья будут в заведении после реорганизации (начальная школа, гимназия, лицей). Если школа будет реорганизована в лицей, следует поинтересоваться, по каким профилям будут учить детей.

Это поможет понять, сможет ли ребенок именно в этой школе закончить 12 классов или придется в будущем переводить ребенка после 9 класса.

Как узнать, есть буллинг в школе

Мирослава Товкало отмечает, что не всегда увиденная потасовка, произошедшая на перемене, свидетельствует о проблеме буллинга.

Лучше всего для понимания противодействия буллингу в учебном заведении свидетельствуют ответы не только администрации, а непосредственно учеников на следующие вопросы.

знакомы ли они с понятием буллинга;

к кому обращаются дети в таких ситуациях;

привлекают ли школьного психолога;

есть ли особые занятия для психологической диагностики.

Буллинг в школе - одна из самых больших проблем (иллюстрация: Freepik)

Что нужно знать о финансовых взносах

Финансирование государственных учреждений среднего образования осуществляется из государственного, местного бюджетов и других не запрещенных законодательством источников, например фондов.

Чтобы иметь лучшее понимание, нужно ли сдавать деньги в родительский фонд и возможны ли в школе поборы, следует сделать следующее:

узнать, какие предусматриваются финансовые взносы в фонды школы и класса;

спросить об обязательности взносов;

уточнить о том, как часто и какие суммы нужно сдавать;

на что планируют тратить собранные денежные средства;

отчитываются ли в школе об этих расходах.

Алина Поливода-Цепла напоминает: любые взносы, если ребенок учится в государственной школе, могут быть только добровольными.

Кроме того, учредить фонд могут общественные объединения или родители, однако не администрация школы. Или в управлении образования должен быть создан отдельный счет.

Как узнать, что ребенку будет комфортно

Несмотря на все, важно помнить, что темперамент и предпочтения ребенка имеют большое значение.

Кроме безопасности и учебной успеваемости ребенка необходимо позаботиться о заинтересованности в обучении и комфорте в коллективе.

Оптимальным вариантом является уточнить возможность присоединиться к учебному процессу на несколько дней, после чего делать выводы по отзывам учителей и впечатлениям самого ребенка.