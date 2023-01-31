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Как выбрать лучшую сельдь, и какую точно нельзя покупать

Как выбрать правильную сельдь (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Слабосоленая сельдь – отличная закуска и ингредиент для салатов и других вкусных блюд. А чтобы не испортить обед или ужин, следует внимательно относиться к выбору рыбы.

Как это правильно сделать, рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Как выбрать сельдь

  • Нажмите на рыбу

Хорошая сельдь должна сразу вернуться к своей форме. А вот мягкую рыбу лучше не брать.

  • Цвет филе

Наиболее качественная сельдь должна быть светлой на срезе и со светлым животиком. Филе не должно быть красным, потому что это говорит, что оно плохо просолено.

1-й и 2-й сорта рыбы

Интересно, что сельди незначительными повреждениями живота (без выпадения внутренностей) и подкожными пожелтениями тоже могут быть. Это 2-й сорт рыбы. В нем допускается даже небольшая кислинка (из-за окисления жиров). Также мышцы могут быть слабыми, но не дряблыми.

1-й сорт - это цельные, плотные, упругие сельди без пожелтений и повреждений.

Чем жирнее сельдь, тем лучше

Жирность рыбы можно определить "на глаз"

В целом рыбины делятся на нежирные (до 12%) и жирные (более 12% жира). И чем шире сельдь в животике, тем она жирнее, а длинные и узкие рыбины – менее жирные.

Как правило, жирнее самцы, поэтому если хотите именно такую рыбу, попросите у продавца выбрать сельдь с молоками. Когда икра или молоки зрелые, их можно прощупать через животик – у самки он будет жестче.

Жирная сельдь вкуснее и содержит больше Омега-3.

Раньше мы писали, как быстро и просто почистить сельдь.

Кроме того, читайте, какая сельдь лучше – слабосоленая или в масле.

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