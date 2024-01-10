Как выбрать модный рюкзак и с чем его носить: фотопримеры от стилиста

С чем носить рюкзак

"Рюкзак - это удобно и комфортно. Я там ноутбук ношу, и вообще не понимаю тех сумок! Точно пару десятков подобных сообщений я получила в директ или от клиентов. Поэтому сейчас разберемся, как носить рюкзак и как вписывать его в свой гардероб", - говорит стилист.

Она отмечает, что рюкзак - это действительно об удобстве и определенной расслабленности. Также он ассоциируется со школой, университетом, а еще - с юностью и детством.

"Поэтому рюкзаки не носите с классическими костюмами, очень романтичными или элегантными платьями, в классических образах, где они создают эффект "офисного планктона", - советует Шевченко.

Стилист рекомендует носить рюкзаки со спортивными костюмами, с расслабленными оверсай с образами, с образами в стиле "школьной формы", платьями-футболками, с джинсами и пиджаками. То есть в образах, где присутствует нотка расслабленности и легкости, детскости.

Рюкзаки нужно носить с расслабленными образами (фото: Instagram/purpur.stylist)

Как выбрать стильный рюкзак

Спортивные рюкзаки, объемные рюкзаки для путешествий или походов - используйте по назначению.

"Если это осень-зима, значит носите рюкзак с курткой, косухой, пальто или пуховиком. Для этого периода выберите более объемные рюкзаки, чтобы хватило места полноценно надеть его на верхнюю одежду и он не пережимал вам руки и плечи", - советует Шевченко.

Она рекомендует брать рюкзаки среднего размера, потому что они самые универсальные.

"Так, чтобы влез ноутбук, но не было впечатления, что вы несете там пол мешка картофеля и пару кг лука из ближайшего АТБ", - отмечает эксперт.

Также на рюкзаке должно быть минимум фурнитуры и желательно не очень блестящей. Это портит вид изделия и уменьшает количество образов, в которые его можно вписать.

Как выбрать модный рюкзак (фото: Instagram/purpur.stylist)

"Необычные материалы сделают рюкзак хорошим акцентом. Например, пальтовая ткань, кожа под питона, кожа металлик. Но такой рюкзак не будет универсальным", - говорит стилист.

Если хотите, чтобы рюкзак под все подходил, берите гладкую кожу и плотную форму. Это всегда беспроигрышный вариант.

"Геометрическая четкая форма рюкзака - это то, что всегда соберет образ в кучу и уберет эффект "я убежала из пар". Не забывайте о комбинаторике цветов. Рюкзак или в цвет верхней одежды, или в цвет перчаток, шапки, шарфа. Но не обуви! Это устаревший способ стилизации", - говорит Шевченко.

Также комбинировать рюкзак можно с пояском, корсетом или портупеей. Такой тандем всегда гармонично смотрится в образе.

Как выбрать стильный рюкзак (фото: Instagram/purpur.stylist)