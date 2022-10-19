Как выбрать фонарик для дома, чтобы всегда иметь свет: учтите эти нюансы при покупке

Определите цель использования

Как бы странно это ни звучало, но фонарики могут иметь разное предназначение. В зависимости от того, для каких целей он вам нужен, зависит его конструкция, а соответственно и цена.

Универсальный

Такие фонарики компактны и, как правило, ручные. Именно такие чаще всего используют при отключении электричества. Яркость универсального фонарика изредка превосходит 30 люмен.

Цена на таковой может варьироваться от 200 до 1000 гривен и зависит от комплектации и мощности.

Фонарь для туризма

Внешне он напоминает универсальный, но имеет более широкий перечень опций.

Во-первых, есть более габаритным. Во-вторых, он обладает большей энергоемкостью и более долгим временем работы. В-третьих, фонарь для туризма отличается разнообразием настроек. К примеру, в туристических фонариках регулируется степень яркости.

Туристические фонарики стартуют в цене от 350 и могут достигать 2000 гривен.

Туристический фонарь (фото: rozetka.com.ua)

Тактические фонарики

Тактические фонари оснащают кнопкой моментального включения, поэтому вы сможете быстро его включить. Для них характерна высокая степень яркости - от 300 и более люмен, и узкий диапазон направленности луча.

Тактические фонари в ценовом вопросе не отличаются от универсального, потому стартуют от 200 гривен.

Тактический фонарик (фото: rozetka.com.ua)

Кемпинговый фонарик

Он создан для кругового освещения кемпинга, палатки, стройплощадки и тому подобных объектов. Он так же прекрасно осветит комнату. Преимуществами кемпингового фонаря есть рассеянный свет и широкий луч.

При выборе кемпингового фонарика проверьте его мощность и время автономной работы. От этого также будет зависеть цена. Кстати, за туристический фонарик вы заплатите от 300 до 900 гривен.

Кемпинговый фонарик (фото: rozetka.com.ua)

Важные технические характеристики

Тип питания

Это очень важный показатель, ведь он непосредственно влияет на время автономной работы. Небольшие фонарики работают от батареек, самые мощные - от встроенных аккумуляторов. Выбирайте тот вид, который будет оптимальным для вас.

Способ зарядки

В связи с отключениями света важно учесть этот момент. Батарейки нужно только менять, аккумулятор можно подключить к электросети или USB. Есть и заряжающиеся от солнечной энергии.

Главное - убедитесь, чтобы фонарь не заряжался от электроэнергии, потому что в таком случае он не принесет пользы, а только дополнительные хлопоты.

Количество режимов работы

В простых моделях все просто: включен и выключен. Чем дороже и функциональнее фонарик, тем режимов больше. К примеру, стробоскоп, энергосбережение, рассеянный свет и другие.

Материал корпуса

Самый дешевый и самый распространенный вариант - это пластик. Корпус для туристических или тактических фонарей могут изготовить из алюминия или сочетания металла и резины, пластика.

Нестандартным решением является парафин. Такие фонарики имитируют свечи и используются в качестве ночников.

Выбираем источник света

В современных фонариках роль основного источника света выполняет светодиод. Он может быть один или их установят несколько как единственный источник света.

Световая мощность светодиодов измеряется в люменах и бывает разной в зависимости от цели использования фонарика.

Компактные городские фонарики выдают световой поток на уровне 10-40 люмен. Туристические и налобные фонари дают свет на уровне 41-100 люмен. Это средний показатель и его вполне достаточно для домашнего использования.

Модели со световым потоком 100-250 люмен создаются под конкретные профессиональные задачи, поэтому вряд ли вам понадобится именно таковой. А для максимальной подсветки выбирайте самые мощные фонарики - около 500 люмен.

Стоит ли выбирать лампу накаливания?

Лампы накаливания превращают мало энергии в тепло, служат недолго, плохо переносят механические действия и вдобавок потребляют много электроэнергии.

Среди преимуществ можно отметить сравнительно низкую стоимость и простоту использования.

Криптоновая лампа выигрывает по компактности и дешевизне. Ксеноновая лампа по характеристикам напоминает предыдущий вариант. Галогеновая лампа отличается большей яркостью свечения и длительным сроком службы.