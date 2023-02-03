Как выбрать полезные и качественные овощи: советы профессионалов

Выбрать качественные и полезные овощи помогут самые простые правила. В первую очередь все покупатели обращают внимание на внешний вид товара, срок годности и целостность упаковки. Но есть еще несколько нюансов, на которые стоит обращать внимание.

Как правильно выбирать овощи в магазине или на рынке, рассказали специалисты для Posteat.

Общие правила выбора овощей

Обязательно смотрите на внешний вид товара. У продукта не должно быть повреждений и признаков испорченности. Безупречный вид товара - тоже не показатель, так как слишком блестящая поверхность может быть результатом обработки специальными растворами, которые замедляют процесс гниения.

Такой обработке обычно поддаются овощи, которые везут из других стран - из-за длительной транспортировки и хранения. В состав специального раствора входит парафин, который по сути создает оболочку для плода и перекрывает кислород. Кроме того, овощи могут обрабатывать антибиотиками, чтобы избавиться от вредных микроорганизмов.

Яркие плоды, ровной формы и глянцевым покрытием - обычно обработаны специальными средствами. Для пищи такие овощи не стоит использовать - выбирайте плоды среднего размера, неровной формы и без глянцевой кожуры.

Как правильно выбирать разные овощи

Картофель. Самый важный фактор - цвет клубня. Он не должен быть зеленым, это однозначно указывает на отравление соланином. Не стоит выбирать и очень крупный картофель - внутри такой овощ может оказаться гнилым. Если на клубне много мелких дырочек - овощем уже питался мелкий вредитель.

Огурцы. Плоды должны быть твердыми, особенно в районе плодоножки. Если огурец мягкий, то он быстро испортится даже в холодильнике. Желтые огурцы те, которые были сорваны уже очень давно, в пищу они не годятся. Непригодны для еды и плоды без зернышек внутри.

Качественный огурец ярко-зеленого цвета с тонкой кожурой, матового цвета, с тонкими шипами. Такая кожура легко цепляется ногтем. Если берете огурец в пленке или упаковке, следите, чтобы пленка была герметичной и без конденсата.

Помидоры. У качественных томатов тонкая пружинистая кожура и нежная мякоть. Чем толще кожура, тем больше вероятности, что они были обработаны в процессе дозревания. Красивые и яркие помидоры на вкус обычно никакие. Если помидор мягкий, то он либо перезревший, либо уже начался процесс гниения.

У свежего помидора плодоножка зеленая и пружинистая. Цвет помидора - красный или желтый. А вот оранжево-красных плодов стоит избегать. Белая мякоть и толстые прожилки говорят о большом количестве нитратов. Если такие томаты попали к вам домой, то сложите их в миску и замочите на час в холодной воде.

Капуста. Кочан должен быть плотным, с тонкими листьями и ровным окрасом. Темные пятна указывают на капустный грибок. Обычно он поражает овощи, которые выращивали с использованием пестицидов. Вялые и подгнившие листья указывают на то, что капусту долго хранили. Снимите пару листков и посмотрите - если дальше кочан ровного яркого оттенка, то можно покупать.

Цветная капуста. Соцветие такой капусты должно быть плотным, все веточки должны плотно прилегать друг к другу. На них не должно быть грязи, налета, темных пятен или механических повреждений. Если между соцветиями много листочков, то это хорошо и указывает на сочность овоща.

Морковь. Возьмите овощ в руки и сожмите, он должен быть твердым. Не берите овощи крупного размера, скорее всего без специальных удобрений они не достигли бы таких размеров. Выбирайте плоды среднего размера, с твердой, гладкой кожурой оранжевого цвета. Не должно быть прорастаний, зеленых или темных пятен. Темные пятна - процесс гниения уже начался.

Болгарский перец. Окрас перца должен быть ярким, равномерным и насыщенным. Бледный перец - результат длительного хранения или нарушения технологий выращивания. Хвостик должен быть зеленым. Если он сухой - его неправильно хранили или слишком долго держали на складах. Не покупайте перец без плодоножки, ее могли удалить специально, чтобы скрыть факт порчи плода.

Лук. Луковица должна быть тяжелой. Если овощ слишком легкий, но при этом крупный - он внутри сухой или пустой. На кожуре не должно быть повреждений или пятен, видимых признаков присутствия насекомых.

Поверхность лука должна быть сухая, твердая и чистая. Если вы собираетесь хранить лук долго, то не выбирайте для этого красные сорта - они портятся быстрее.

Салат. Его очень много сортов и видов и самый популярный - латук листовой или кочанный, Айсберг, Баттерхед и Лолло Росса. Листовой латук сохраняет свежесть не более 12 часов, поэтому купить его свежим сложно. Можно выращивать самостоятельно.

Листья салата должны быть нежно-зеленого цвета, пружинистые, а головка - среднего размера и симметричной формы. У Лолло Росса - оригинальные красные кончики листьев и светло-зеленая розетка-основа. Если листья красного цвета - салат перезрел и его покупать не стоит.