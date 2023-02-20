Как выбрать качественную рыбу: при покупке филе лосося вам пригодятся эти советы

Дикий или фермерский?

На самом деле, оба вида лосося полезны. Фермерский стоит немного дешевле и в нем больше жира. А дикий обойдется дороже, но в нем больше кальция, цинка и калия.

Однако полезные вещества и минералы есть в одном и другом виде лосося. Тем более, что в магазине отличить их довольно сложно. Есть маленький секрет: если на срезе филе видны белые прожилки - эта рыба была выращена на ферме.

Дикий лосось в магазинах бывает обычно с февраля по август, а вот фермерский - круглогодично.

Вакуумная упаковка

Слабосоленый, соленый или копченный? Обычно перед изобилием упаковок многие теряются. На этикетке должно быть указано только два ингредиента: соль и рыба.

Если в упаковке видна вода, то рыба точно не первой свежести или были нарушены правила производства.

Запах

Самая свежая рыба пахнет на самом деле не рыбой, а легким соленым запахом моря. Рыба в герметичной упаковке должна "подышать" - откройте и оставьте на 20 минут. Это уберет резкий запах, который мог образоваться внутри из-за отсутствия кислорода под пластиком.

Цвет

Самый лучший цвет мякоти - от нежно-розового до красного. Слишком бледный цвет рыбы указывает на то, что ее уже неоднократно замораживали. Ярко-красный оттенок - признак старой рыбы. Слишком яркий оттенок оранжевого - в рыбу могли добавить красители.

На рыбе не должно быть никаких пятен или полосок, особенно коричневых или совсем светлых оттенков - такую рыбу однозначно брать не стоит.

Если вы выбираете целую рыбу, то ищите с головой - ее отсутствие часто помогает продавцам скрыть качество и возраст лосося. Если глаза рыбы начали мутнеть - нарушены сроки годности или хранения. Если выбираете стейк или отрез - нажмите пальцем. Должна появится ямка, которая у качественной рыбы быстро исчезает.

Кроме того, качественная рыба должна быть твердой и упругой. Кожица рыбы должна быть чуть влажной и гладкой.