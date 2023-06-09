Как выбрать качественный и безопасный лаваш: нутрициолог дала советы

Срок годности

Срок хранения должен быть недолго, примерно 3-4 дня. Если написано на упаковке, что лаваш можно употреблять и через месяц и больше, то есть повод задуматься, чем его обработали или из чего сделано тесто.

Вкус

По вкусу лаваш должен быть как обычный хлеб. Вкус, похожий на резину или изделие тяжело жуется, это свидетельствует о том, что лаваш не качественный, поэтому его лучше не покупать.

Прикосновение и вид

На ощупь лаваш должен быть гладким и эластичным. Тесто должно быть обязательно без отслоек.

Польза лаваша для здоровья

Польза лаваша состоит в том, что это натуральный продукт. Во время приготовления выпечка сохраняет все витамины и минералы, что помогает организму противостоять простудным заболеваниям и укрепляет иммунитет.

В тесте при выпекании образуются молочнокислые бактерии, способствующие хорошей работе желудочно-кишечного тракта. Также нормализуют уровень углеводов.

Коржик богат минералами, благодаря которым улучшается метаболизм и быстро возникает чувство сытости.

Также это мучное изделие регулирует уровень глюкозы и углеводов в крови.

Однако лаваш может быть не только полезен. Он безопасен только в том случае, если была соблюдена правильная разработка приготовления.

Многие изготовители для увеличения срока хранения часто добавляют в состав теста дрожжи и консерванты. Поэтому продукт становится обычной выпечкой, содержащей много калорий и углеводов.