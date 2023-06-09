Як вибрати якісний та безпечний лаваш: нутриціолог дала поради

Термін придатності

Термін зберігання має бути недовго, приблизно 3-4 дні. Якщо написано на упаковці, що лаваш можна вживати й через місяць та більше, то є привід задуматися чим його обробили або з чого зроблене тісто.

Смак

На смак лаваш має бути як звичайний хліб. Смак, схожий на резину або виріб важко жується, це свідчить про те, що лаваш не якісний, тому його краще не купувати.

Дотик і вигляд

На дотик лаваш має бути гладеньким та еластичним.Тісто має бути обов'язково без відслойок.

Користь лаваша для здоров'я

Користь лаваша полягає в тому, що це натуральний продукт. Під час приготування випічка зберігає всі вітаміни та мінерали, що допомагає організму протистояти застудним захворюванням та зміцнює імунітет.

В тісті під час випікання утворюються молочнокислі бактерії, що сприяють хорошій роботі шлунково-кишкового тракту. Також нормалізують рівень вуглеводів.

Коржик багата мінералами, завдяки яким поліпшується метаболізм і швидко виникає відчуття ситості.

Також цей борошняний виріб регулює рівень глюкози та вуглеводів в крові.

Однак лаваш може бути не тільки корисний. Він безпечний тільки в тому випадку, якщо була дотримана правильна технологія приготування.

Багато виробників для збільшення терміну зберігання часто додають до складу тесту дріжджі та консерванти. Через це продукт стає звичайною випічкою, що містить багато калорій і вуглеводів.