Как выбрать ковер, чтобы он был стильным, а не "совковым"
Ковер - это не просто кусок ткани, на который удобно ступать босыми ногами. Это настоящее художественное произведение, способное кардинально изменить облик комнаты. Но как выбрать тот самый, идеальный ковер?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие существуют типы и размеры ковров, и как их "вписать" в стиль комнаты современно и красиво.
Узоры: какие в какую комнату подходят
Начнём с узоров. Любите классику? Тогда, вероятно, вам подойдут ковры с традиционными восточными орнаментами, цветочными мотивами или геометрическими фигурами. Они придают интерьеру тепла и домашний уют, создавая атмосферу элегантной роскоши.
А если вы поклонник современного минимализма, обратите внимание на абстрактные узоры или ковры с четкими линиями и нейтральными цветами.
Какой из этих стилей предпочесть?
- Геометрические узоры. Ковры с геометрическими узорами идеально подходят для современных интерьеров. Они добавляют динамику и структуру пространства. Геометрия гармонично смотрится в гостиных и кабинетах, где важно подчеркнуть четкость линий и современный стиль.
- Абстрактные узоры. Ковры с абстрактными узорами подходят для творческих, эклектичных интерьеров. Они придают простору уникальности и экспрессивности. Такие ковры хорошо смотрятся в комнатах, где важно подчеркнуть индивидуальность, например в художественной студии или творческой мастерской.
- Классические орнаменты. Ковры с традиционными орнаментами, такими как цветы, узоры и медальоны создают атмосферу роскоши и элегантности. Они подходят для классических и винтажных интерьеров, придавая им тепло и уют. Такие ковры идеально подходят для гостиной или спальни.
- Полоски и клетки. Полоски и клетки являются универсальными узорами, придающими пространству структурности и глубины. Они подходят как для современных, так и традиционных интерьеров. Ковры с ними лучше разместить в коридорах, кухнях и столовых.
Узор ковра должен хорошо подходить к стилю комнаты (фото: Freepik.com)
Как выбрать оптимальный размер ковра
Как насчет размера? Выбрать ковер слишком большой - и он может "съесть" пространство комнаты. Слишком маленький - и комната может выглядеть незавершенной. Идеальный ковер должен подходить к размерам комнаты и соответствовать ее функционалу.
Маленькие ковры (до 120х170 см). Маленькие ковры подходят для зонирования пространства или акцентирования определенной области в комнате. Они могут быть использованы в ванных комнатах, у кровати или в небольших прихожих.
Средние ковры (от 120х170 см до 200х300 см). Эти ковры являются наиболее универсальными. Они хорошо подходят для гостиных, спален и столовых. Средний ковер должен либо полностью покрывать всю зону мебели, либо частично выходить за ее пределы, чтобы создать визуальную гармонию.
Большие ковры (от 200х300 см и больше). Большие ковры идеально подходят для просторных помещений, таких как гостиные, где нужно объединить несколько зон в одно целое. Они придают чувство роскоши и делают комнату более уютной.
При выборе материала для ковра, на котором будет постоянно находиться ребенок, следует обратить внимание на гипоаллергенность и простоту чистки (фото: Freepik.com)
Материалы ковров: какие выбрать?
Теперь материалы. Шерсть, хлопок, джут или синтетика? Здесь возникает вопрос: что важнее - комфорт, экологичность или практичность?
Натуральные материалы (шерсть, хлопок, шелк). Ковры из шерсти являются классическим выбором благодаря их долговечности и естественной теплоизоляции. Они мягкие на ощупь и добавляют тепло в комнату. Шерстяные ковры хорошо подходят для гостиных и спален.
Хлопок. Ковры из хлопка более легкие и дышащие. Они идеальны для летних помещений, таких как кухня или детская. Хлопковые ковры легко чистить, что делает их практичным выбором для семей с детьми.
Шелковые ковры считаются роскошным выбором благодаря их блеску и нежности. Они лучше подходят для комнат, где не ожидается большого движения, таких как спальни или кабинеты.
Синтетические материалы (полиэстер, нейлон, полипропилен). Синтетические ковры обычно доступны по цене и предлагают широкий выбор цветов и узоров. Они хорошо подходят для помещений с высокой проходимостью, таких как прихожие и коридоры. Полипропиленовые ковры устойчивы к пятнам и воде, что делает их идеальными для кухонь и ванных комнат.
Джут, сизаль. Ковры из натуральных волокон, таких как джут или сизаль, являются экологичным выбором. Они хорошо подходят для создания природного, спокойного интерьера. Такие ковры особенно актуальны для гостиных в стиле бохо или эко.
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При написании материала использовались следующие источники: издания This Old House, Family Handyman, How Stuff Works.