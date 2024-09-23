Как выбрать идеальные Apple Watch для себя: полезные советы

Стоит ли приобретать Apple Watch?

Apple Watch - лучшие смарт-часы для пользователей iPhone. Многие смарт-часы лучше Apple Watch для хардкорных спортсменов, даже с моделями Ultra в ассортименте. Но другие часы не дотягивают, когда дело касается производительности, функций безопасности, управления умным домом и взаимодействия с другими устройствами и службами Apple.

По своей природе носимые устройства являются невероятно персональными - и вы не получите преимуществ Apple Watch, если не будете носить их регулярно.

Прежде чем начать размышлять о том, какую модель Apple Watch вам следует приобрести, потратьте минуту, чтобы выяснить, какой размер и материал ремешка лучше всего подойдут вашему запястью.

Часы SE и Series выпускаются в двух размерах. SE выпускаются в размерах 40 мм и 44 мм, а Series 7, 8 и 9 - 41 мм и 45 мм. Новая Series 10 снова увеличивает размер до 42 мм и 46 мм. Более крупные модели лучше читаются, а более мелкие более удобны для людей с тонкими запястьями.

И SE, и Series имеют алюминиевые корпуса, но Series 10 теперь также выпускаются из титана. Большинству людей подойдет алюминий, но если вы неуклюжи или очень активны, вам понравится дополнительная прочность, предлагаемая нержавеющей сталью или титаном.

Вам также может просто понравиться внешний вид - и это справедливо, поскольку часы - это персональное техническое устройство. Просто будьте готовы заплатить за это на несколько сотен долларов больше.

Что касается ремешков, то рекомендуется нейлоновая спортивная петля, так как это самый воздухопроницаемый вариант, с самой простой застежкой и менее раздражающий, чем силиконовые варианты, что отлично подходит для чувствительной кожи.

Ultra и Ultra 2 выпускаются в одном размере - 49 мм - и с титановыми корпусами. Они также поставляются со своими собственными специальными ремешками: trail loop, alpine loop и ocean loop. Как следует из их названий, они предназначены для бегунов, туристов и дайверов, но вы можете выбрать тот, который вам больше по душе.

Все ремешки Ultra подходят для любых часов Series 44 мм или 45 мм, а Ultra совместим с любым ремешком Apple Watch 44 мм или 45 мм.

Apple Watch Series, SE или Ultra?

В этом году Series 10 - более скромное обновление. Оно в первую очередь направлено на то, чтобы сделать часы более удобными, добавив более крупный широкоугольный OLED-дисплей. Если вы обновляетесь со старой модели, вы определенно заметите, что можете видеть больше с запястья.

Динамики теперь воспроизводят музыку и подкасты, а изоляция голоса во время звонков была улучшена. Добавлен датчик глубины и температуры воды, что делает его лучшим компаньоном для водных видов спорта. Быстрая зарядка также была существенно улучшена.

Что касается здоровья, Apple внедрила в часы функцию обнаружения апноэ во сне, одобренную FDA, наряду с Series 9 и Ultra 2.

Второе поколение Apple Watch SE рекомендуется молодым людям и тем, кто впервые покупает умные часы. Если вы обновляетесь с более ранней модели Apple Watch, хотите постоянно включенный дисплей или более продвинутое отслеживание здоровья, вам следует рассмотреть Series 10.

А если вам нужен самый яркий экран, лучшая прочность и время автономной работы, а также еще более продвинутые фитнес-функции, рекомендуется Ultra 2.

Series 10 - флагманские смарт-часы Apple. По сравнению с более ранними моделями, они получили самый быстрый процессор, быструю зарядку, больший дисплей и все новейшие датчики.

Цены начинаются от 399 долларов за версию 42 мм и от 429 долларов за версию 46 мм. Добавление подключения LTE прибавит к цене 100 долларов, плюс то, что ваш оператор взимает за эту услугу. Цены начинаются от 699 долларов за модели из полированного титана.

Второе поколение SE имеет заднюю панель из нейлонового композита, что помогает сэкономить 30 долларов по сравнению с ценой оригинала.

Дисплей также немного меньше в обоих размерах SE. Он начинается с 249 долларов за 40 мм и 279 долларов за 44 мм. Добавление LTE добавит дополнительные 50 долларов в дополнение к сборам вашего оператора.

Датчик сердечного ритма SE по-прежнему способен выдавать оповещения об аномальном сердечном ритме. Прямо сейчас функции SpO2 от Apple ограничены выборочными проверками.

С этой информацией вы мало что можете сделать, и, в отличие от ЭКГ, она очищается только для общих целей по поддержанию здоровья. Он не сможет заменить пульсоксиметр на кончике пальца, и вы никогда не должны использовать его таким образом.

Основная цель датчика ЭКГ - обнаружение мерцательной аритмии, и если ваш врач выписал вам справку о хорошем состоянии здоровья, вы, скорее всего, воспользуетесь этой функцией только один или два раза.

Однако есть некоторые ситуации, когда Series 10 является лучшим выбором, например, если вам нужен постоянно включенный дисплей или вам нужно иметь новейшее и лучшее. Более крупный широкоугольный OLED-дисплей также обеспечивает гораздо лучшую читаемость для людей с плохим зрением.

Это также лучший выбор, если у вас есть проблемы с сердцем или вы подвержены более высокому риску развития мерцательной аритмии. Если вы подозреваете, что у вас может быть апноэ во сне, вам также понадобится Series 9, 10 или Ultra 2 для доступа к этой функции.

Ultra 2 в настоящее время занимает линейку в качестве премиальных смарт-часов Apple. Они визуально отличаются от Series и SE - и при 49 мм являются самыми большими из них. Мало того, они обладают повышенной прочностью, водонепроницаемостью и приподнятым краем для защиты плоского дисплея.

Они также имеют дополнительный датчик температуры и глубины воды для дайверов, три микрофона и два динамика, которые включают сирену. У них также есть кнопка действия, которую можно запрограммировать на различные опции, приостановку тренировок и включение сирены.

За 799 долларов это самые дорогие Apple Watch, но каждая модель оснащена возможностью LTE. Если у вас Ultra и вы задаетесь вопросом, стоит ли вам обновиться до Ultra 2, ответ - нет.

Если для вас важен самый высокий приоритет - время работы от батареи, то лучшим выбором будет Ultra. В ходе тестирования было получено до 60 часов без включенного режима низкого энергопотребления. Однако, если вы используете около часа GPS-отслеживания в день или принимаете звонки, вы, скорее всего, продержитесь около двух дней.

Это также лучший выбор, если вы часто ходите в походы, ныряете или бегаете по тропам.

Вы не превзойдете ни одну из Ultra по времени работы от батареи, но вы можете продлить время работы батареи на Series 4 или более поздних моделях с помощью режима низкого энергопотребления. Вы даже можете отслеживать сон с включенным режимом низкого энергопотребления, хотя он отключит фоновые датчики состояния здоровья.

С Series 10 Apple также улучшила быструю зарядку. По официальным оценкам, вы можете получить от 0 до 80 процентов за 30 минут. Просто убедитесь, что вы используете правильные аксессуары для зарядки.

Если у вас маленькие запястья, вам, возможно, стоит выбрать Series 10, так как они имеют быструю зарядку и их удобнее носить в течение длительного времени.

Кроме того, если вы из тех, кто ценит перспективность, аппаратное обеспечение Series 10 сможет поддерживать новые функции в течение более длительного периода времени благодаря новому процессору. Вот почему людям, которые любят свои часы и хотят обновиться с Series 4 или более старой модели, также следует выбрать Series 10.

Если вы уже привыкли носить часы ежедневно, вы получите от них больше пользы, поскольку SE - это скорее устройство-шлюз, а Ultra - излишество для среднестатистического человека.