Как выбрать хорошую и качественную тыкву в магазинах этой осенью
В Украине сейчас самый разгар сезона тыквы. Этот продукт - кладезь витаминов и принесет огромную пользу организму. Но как же выбрать хорошую тыкву в магазине.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на TikTok эксперта Майкла Гриффинса.
Что нужно знать
Большинство людей покупают овощи либо в супермаркете, либо на базарах у фермеров, но, как и в случае с большинством продуктов, здесь есть одна загвоздка.
Как и все свежие продукты, тыква может сгнить и испортиться. Если срок годности вашего продукта подходит к концу, он может стать мягким, неприятно пахнуть.
"Осень - время сбора тыквы, но выбирайте правильную", - сказал эксперт.
Как выбрать свежую тыкву
Посмотрите внимательно на стебель
Обязательно смотрите, нет ли на тыкве вмятин, "синяков", трещин или расколов. Также обращайте внимание на стебель, он не должен быть поврежден. Помните, у свежей тыквы всегда твердая кожура.
Проведите скретч-тест
Вы можете легко проверить зрелость тыквы и убедиться, что ее можно легко поцарапать. Проверьте зрелость тыквы, осторожно проведя ногтем по кожуре. Зрелая тыква устойчива к царапинам.
Если кожица мягкая и легко прокалывается, это также признак того, что она начала созревать и не протянет до Хэллоуина.
Кстати, один секрет - если стебель тыквы ярко-зеленый, это признак того, что она очень свежая, а сухой или сморщенный стебель означает, что тыква старая.
И еще один момент, если вы хотите приготовить тыквенный пирог, выбирайте небольшие тяжелые овощи, которые иногда называют тыквами для пирога, поскольку они содержат больше всего мякоти.
Если покупаете тыквы на украшение для Хэллоуина - смело берите огромные и твердые плоды.
@themediterraneangardener
How to choose the perfect pumpkin. Autumn is time for pumpkin picking but don't pick the wrong one. Selecting good quality produce will ensure that your autumn display will be long lasting. #gardentok #pumpkins #pumpkinpatch #pumpkinpicking #gardeningtiktokHalloween ・ cute horror song - PeriTune
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