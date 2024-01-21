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Как выбирать вещи на скидках: правила разумного шопинга

Как правильно выбирать вещи на скидках (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

В современном мире моды умение разумно выбрать одежду на скидках - это настоящее это искусство.

О том, как грамотно и с пользой покупать вещи на скидках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стилиіст".

Анализ гардероба

Перед тем как покупать, определите, какие базовые вещи вам нужны. Оцените, чего не хватает в вашем гардеробе и ищите именно это во время скидок.

Эксперименты с трендами

Скидки могут быть отличным временем для новых трендов без больших затрат. Выбирайте актуальные вещи, которые давно хотелось поносить. Скидки позволяют успеть приобрести трендовые вещи за минимальную цену и попробовать что-то новое для своего стиля.

Осуществление желаний

Во время скидок можно приобрести вещи, аксессуары, украшения и обувь брендов, о которых вы давно мечтаете, но никак не могли отважится на их покупку.

Если вам нравится вещь, которая выходит за рамки вашего бюджета, но вы готовы пойти на риск и увидеть свое желание со скидкой, вы можете отслеживать ее на скидках и, возможно, вам повезет и будет возможность приобрести вещь по доступной цене.

Как правильно выбирать вещи на скидках (фото: Freepik)

База

Конечно, при скидках можно найти хорошую базу. К примеру, джинсы, белые рубашки, футболки, базовые свитера и майки всегда будут в перечне товаров со скидкой. Поэтому следуйте шопинг листу.

Сочетание

Покупая любую вещь, проанализируйте ее, действительно ли она вам нужна и подходит вашей философии стиля. Скидки часто вызывают импульс покупки вещи только потому, что она дешева. Не ведитесь на эти уловки и отнеситесь к процессу с умом.

Универсальность

Выбирайте вещи, которые легко комбинировать между собой и подходят к существующим вещам в гардеробе. Это обеспечит больше вариантов создания новых образов и вещи не будут лежать на полке долго с биркой так и не дождавшись своего времени.

Не забывайте о главных аспектах удачного шопинга:

  • качество
  • состояние
  • уместность
  • соответствие стилю и фигуре
  • шоппинг письмо

С помощью этих советов вы сможете совершать умные и стильные покупки во время скидок.

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