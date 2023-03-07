Как вы отталкиваете от себя людей: психолог назвала 10 вариантов поведения
Нравится абсолютно всем невозможно, даже котята нравятся не всем людям. Людям это и не нужно. Важно показывать свою настоящую натуру, какая бы она ни была, а не пытаться показывать только свои положительные качества. Любые игры обычно заканчиваются печально.
Порой бывает так, что мы транслируем несознательно поведение, которое способно отталкивать других людей - как близких, так и просто знакомых. И потом все чаще появляется удивление - да что ж я делаю не так, что все от меня отворачиваются?
Психолог Рэнди Гюнтер назвала 10 вариантов поведения, которое может отталкивать от вас других людей.
Постоянно возмущается
Если вы без конца выражаете недовольство, возмущаетесь теми или иными поступками, событиями, вещами, явлениями, люди совершенно точно к вам не потянутся. Чаще всего таким поведением человек прикрывает свое бессилие или слабость, но при этом окружающие воспринимают его как токсичного.
Все время куда-то спешит
Белый Кролик в "Алисе в стране чудес" заявляет: "Я опаздываю к очень важной дате. Нет времени здороваться или прощаться…" Люди, живущие в таком состоянии, не могут расслабиться. Они постоянно готовятся ко всевозможным кризисам и находятся в состоянии постоянной боевой готовности. Их внимание сосредоточено на будущем, и они не могут полностью присутствовать в настоящем моменте.
Раздражение по мелочам
Тяжело находиться рядом с человеком, которого все бесит и раздражает. Такие наверняка есть рядом с вами - они кричат, мечутся, если что-то идет не так, как они ожидали. Они нетерпимы к большому количеству мелких проблем, стонут и вечно жалуются. И самое печальное - они не способны увидеть хорошее, то, на чем можно было бы сконцентрироваться.
Зацикленность
Психолог отмечает, что есть такие люди, которые без конца "пережевывают" одни и те же события или ситуации, обсуждают их в деталях в миллионный раз и пытаются докопаться до сути. Обычно они настолько поглощены этим вечным поиском, что не могут открыться новой информации, которая действительно могла бы им помочь.
Говорит только о себе
"Очень тяжело общаться с тем, кто видит мир только со своей позиции, говорит только о себе, никогда не интересуется другими и не помнит, что ему рассказывают окружающие. Бывает так, что этот человек обаятелен и харизматичен и ему на самом деле есть что поведать другим. Но в таком случае просто не утруждайте себя конкуренцией с ним", - пояснила Рэнди Гюнтер.
Хронически опаздывает
Люди, которых всегда и везде приходится ждать, они постоянно опаздывают - раздражают окружающих. Самая распространенная причина, почему человек опаздывает, это - инертность, неспособность быстро переключить внимание. Он не может спланировать свое время, быстро завершить то, что делает. Но такое поведение можно назвать пассивно-агрессивным и терпеть его не стоит.
Не выполняет обещаний
Постоянное невыполнение соглашений, договоренностей и обещаний - верный способ оттолкнуть других людей. Ведь основа хороших отношений между людьми - это доверие. Как же его сохранить, если человек постоянно нарушает договоренности.
Жадничает
Люди не любят тех, кто как параноик боится, что его обманут, обсчитают. А еще такие люди всегда стараются взять больше, чем дают. Такие люди постоянно обвиняют других в том, что они используют их в своих интересах, и считают, что другие не заслуживают щедрости, если не подходят под их "мерки".
Включает постоянно сарказм
Когда вы периодически поддразниваете других людей, и они не против - это нормально. Но сарказм - это нечто иное. В нем содержится презрение или насмешка, по умолчанию. Очень саркастичные люди обычно в себе не уверенны и боятся сами стать объектом для насмешек.
Вечная жертва
У каждого человека в жизни бывают ситуации, когда ему плохо, тяжело и он переживает непростой период в жизни. Но большинство людей стараются выбраться из переживаний, вернуться к прежней жизни. Да, это бывает непросто, но жизнь продолжается и нужно жить дальше.
Но есть те, кому нравится роль жертвы. Их всегда кто-то обижает, к ним все несправедливы, никто их не понимает. Помочь таким людям бывает невозможно. Да им это и не нужно.
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