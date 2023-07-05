Эти 4 проверенных способа легко помогут вам уберечься от импульсивных покупок

В сегодняшних реалиях очень важно уметь грамотно распоряжаться своими деньгами. Простые правила помогут избежать лишних затрат, импульсивных покупок и сохранят ваши средства.

О том, как уберечься от импульсивных покупок, читайте в материале Styler.

Определите причину таких покупок

Импульсивные покупки мы всегда делаем по какой-то причине. Это может быть стресс, переживание, уныние, попытка отвлечься от проблем. Также часто мы совершаем необдуманные покупки, когда видим на ценнике слово "Акция" или "Предложение действует до".

Просто подумайте, этот товар вам сейчас нужен. Люди боятся потерять выгодное предложение, поэтому часто хватают товар и сразу идут на кассу. Если вы поступаете так, то остановитесь и задумайтесь.

Фиксируйте свои расходы

Фиксируя свои расходы, вы поймете, сколько и на что тратите и вероятно просмотрите необходимость каких-либо покупок.

Также не забывайте, что у вас обязательные платежи: коммуналка, пополнение мобильного счета, аренда жилья.

Четко сформируйте свои потребности и возможности, но не ограничивайте себя. Выделите, например небольшую часть от дохода на удовольствия и смело тратьте их.

К тому же, перед походом в магазин можно написать список покупок и придерживаться его, не забирая ничего лишнего.

Не трогайте товар в магазине, если его нет в списке покупок. Когда мы берем в руки что-то желаемое, тогда труднее вернуть его и попрощаться, потому что появляется ощущение, как будто отдаем свое.

Попытайтесь не покупать вещь сразу

Перед тем, как покупать что-нибудь оставьте время для размышлений, примерно 1-3 дня. Если желание купить никуда не исчезло - значит вам эта вещь нужна. В противном случае вам удалось избежать импульсивной покупки и сэкономить свои деньги.

Выделите отдельные дни для покупок

Если вы очень любите делать разные покупки и вам тяжело устоять перед соблазном, то определите дни, в которые будете ходить на шопинг.

Приучив себя к конкретному графику покупок, вы будете реже тратиться на что-то спонтанное.