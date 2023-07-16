Как уберечь детей от болезней летом: педиатр назвала 10 самых опасных угроз

Грипп

Хотя вирусы гриппа более распространены в холодную погоду, они все равно могут возникать летом. Изменения погоды, например внезапные ливни или перепады температур с жаркой погоды на прохладную в помещении и наоборот, могут сделать ребенка восприимчивым к респираторным заболеваниям, кашлю и простуде. Другие симптомы гриппа включают лихорадку, боли в мышцах и головные боли.

Постельный режим, противовирусные препараты и достаточное употребление жидкости эффективны для облегчения симптомов гриппа.

Солнечный удар

Это состояние возникает, когда ребенок проводит слишком много времени на солнце, что приводит к (гипертермии) опасно высокой температуре тела. Учащенное сердцебиение, дезориентация, тошнота, сухой отек языка, теплая горячая кожа – все это симптомы солнечного удара. В тяжелых случаях он приводит к потере сознания.

Солнечный удар является очень опасным состоянием, требующим обращения в больницу. Следите за пребыванием своих детей в тени в течение дня (выбирайте прогулки на свежем воздухе утром/вечером и избегайте солнца с 10:00 до 16:00). Убедитесь в том, что дети пьют много жидкости. Выходя на улицу, всегда имейте при себе бутылку воды.

Внешний отит

Эта инфекция наружного слухового прохода, широко известная как "ухо пловца" проявляется зудом, болью и выделениями из уха. Обычно наблюдается после купания в озерах, прудах, публичных бассейнах, где вода не дезинфицирована. При попадании в ухо, может вызвать рост бактерий и ушные инфекции.

Лучше избегать купания в таких водоемах. При посещении бассейна использовать беруши для плавания. Для лечения чаще всего назначаются ушные капли с антибиотиком – обязательно после консультации врача.

Кишечные болезни и пищевое отравление

Ничто так не вызывает отравления, как семейный пикник или барбекю. Хотя эти виды отдыха являются неотъемлемой частью летних развлечений, они могут быть также факторами риска для детского здоровья.

Бактерии любят теплую, влажную среду, и ничто не обеспечивает этого больше, чем пикники на открытом воздухе с едой. Необработанная пища или недожаренное мясо, неправильное хранение пищевых продуктов или продающаяся на улице пища может быть заражена болезнетворными организмами. Симптомы включают боль в желудке, повышение температуры, тошноту, диарею или рвоту.

Этого можно избежать, тщательно моя руки, а также соблюдая правила приготовления и хранения пищи. Избегайте легко портящихся продуктов, находящихся под солнечными лучами или хранящихся без холодильника, давайте ребенку пищу, в которой вы уверены, что она свежая.

Мы также рекомендуем вам не есть то, что продается на улицах, особенно у придорожных или пляжных продавцов, которые не всегда имеют условия для безопасного хранения пищи.

Энтеровирусы – это распространенная группа вирусов, вызывающих ряд инфекционных заболеваний. Энтеровирус часто называют "летним гриппом", он может вызвать симптомы, похожие на простуду, такие как лихорадка, кашель, насморк и тошнота.

Ротавирус – это кишечный вирус, распространенный в летние месяцы, когда дети часто контактируют друг с другом во дворе, едят немытыми руками или просто суют грязные руки в рот. Он очень заразен и является самой распространенной причиной диареи у детей по всему миру. Симптомы включают сильную диарею, рвоту, лихорадку, боль в животе и обезвоживание.

Нет специального лечения этих вирусов, но вы можете снизить симптомы, давая ребенку пить много жидкости и принимать препараты, назначенные врачом.

Болезни, передающиеся насекомыми

В летние месяцы насекомые просыпаются и действуют в полную силу. Такие насекомые, как комары и клещи, переносят различные потенциальные заболевания, такие как болезнь Лайма и вирус Западного Нила или восточный энцефалит.

Симптомы могут включать лихорадку, головную боль, усталость и сыпь. Если ваш ребенок любит гулять на свежем воздухе, особенно в лесистой местности, важно снабдить его необходимым репеллентом или одеть в закрытую одежду, если не очень жарко.

Обязательно проводите физический осмотр ребенка перед ванной или сном, чтобы проверить на клещей или других нежелательных вредителей, которые могут остаться на коже ребенка.

При обнаружении клеща необходимо быстро и осторожно удалить его, обработать рану и принести насекомое в больницу на анализ, а также показать рану врачу.

Заболевание кожи

Солнечный ожог – это распространенное заболевание кожи, которое возникает, когда ребенок находится под прямыми солнечными лучами. Сильная жара может вызвать ожоги первой ступени с покраснением кожи и шелушением, или ожоги второй ступени с волдырями.

Солнцезащитный крем SPF не менее 30 является лучшим профилактическим средством против воздействия вредных ультрафиолетовых лучей, тогда как прохладные ванны и увлажняющие средства могут облегчить боль или дискомфорт от солнечных ожогов. В тяжелых случаях для лечения кожных волдырей может потребоваться медицинское обследование.

Тепловая сыпь – это красная или розовая сыпь, которая обычно появляется на участках тела, покрытых одеждой, обычно на голове, шее и плечах. Это происходит, когда потовые протоки закупориваются и отекают, что приводит к зуду и дискомфорту.

Тепловые высыпания обычно вызваны ношением тяжелой одежды во время жары. Надевайте своих детей в легкую одежду, чтобы уменьшить риск жары. Тепловая сыпь обычно исчезает через день или два и не нуждается в медицинской помощи.

Экзема – это рецидивирующее состояние кожи, вызывающее зуд по всему телу. Аллергия – распространенная причина экземы, которая может обостриться летом. С другой стороны, воздействие хлора из бассейна и солнца может высушить кожу и вызвать раздражение. Повышенное потоотделение может обострить экзему.

Если ваш ребенок страдает экземой, старайтесь вытирать его кожу во время жары, чтобы уменьшить образование пота. Каждый день наносите на кожу ребенка гипоаллергенный солнцезащитный крем и хорошо увлажняющий крем. Одевайте их в легкую, воздушную одежду, чтобы дать коже дышать и уменьшить раздражение.

Конъюнктивит

При конъюнктивите воспаляются наружная оболочка вокруг глазного яблока и внутренняя оболочка век. Это может произойти из-за вирусной или бактериальной инфекции, процветающей в течение сезона, аллергической реакции или травмы. Конъюнктива или белая часть глаз может покраснеть с заметным зудом и выделениями вокруг глаз.

Лучший и самый простой способ избежать воспаления глаз – это избегание купания в грязных водоемах, а также частое и тщательное мытье рук. Таким образом, бактерии или любые другие посторонние вещества не попадут в глаза.

Астма

Тепло и влажность могут спровоцировать такие симптомы астмы как кашель и одышка, поскольку отсутствие движения воздуха может задерживать загрязняющие вещества, пыль и плесень в дыхательных путях.

Прохлада в летнюю жару имеет решающее значение для предотвращения приступов астмы. Пребывание в чистых, прохладных и хорошо проветриваемых местах должно помочь больным астмой побороть жару. Лекарство, назначенное ребенку врачом, также должно быть рядом, на случай внезапного приступа.

Аллергический ринит или сенная лихорадка – это аллергическая реакция на пыльцу, шерсть домашних животных, плесень и насекомых. Симптомы включают чихание, заложенность носа и раздражение носа, горла, рта и глаз. Распространен в весенне-летние месяцы

Избегайте аллергенов, при необходимости принимайте противоаллергические препараты для облегчения симптомов.

Бешенство

Летние мероприятия на свежем воздухе могут увеличить вероятность встреч с больными бешенством животными, например котами, собаками и летучими мышами, поскольку они идут в места, где могут найти пищу или воду. Когда в поврежденную кожу попадает слюна инфицированного животного во время укуса, человек может подхватить вирус бешенства.

Профилактические меры против бешенства включают вакцинацию домашних животных и избегание контактов с уличными животными. Если ребенка покусало животное, больное бешенством, необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы обработать рану и привиться против бешенства.

Следуйте этим советам, чтобы избежать распространенных летних болезней и обеспечить себе и своим детям полноценное лето. Если вы заметили какие-либо признаки вышеперечисленных болезней у детей, немедленно обратитесь к врачу.