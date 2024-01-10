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Как уберечь детей от ОРВИ: 5 советов родителям от Заслуженного врача Украины

Фото: Как уберечь ребенка от ОРВИ (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Зима - это период частых ОРВИ у детей, но не стоит волноваться, потому что болезни для них - это тренировка иммунитета.

Как уберечь детей от повторных ОРВИ рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний Национального университета Украины им. Богомольца, Заслуженный врач Украины Сергей Крамарев в интервью для РБК-Украина.

Как уберечь детей от ОРВИ

Если говорить о предотвращении повторных заболеваний и об уменьшении их количества, то первое направление - это стиль жизни родителей. Ведь кроме особенностей иммунной системы, есть и внешние факторы, которые могут приводить к увеличению частоты респираторных инфекций.

К примеру, курение родителей может негативно влиять на слизистые детей.

Поддерживайте влажный микроклимат в помещениях, где находятся дети, а именно оптимальную влажность и температуру.

На слизистые негативно влияют сухой или слишком влажный воздух и высокая температура в помещении, поэтому обращайте на это внимание.

Позаботьтесь о рациональном и витаминизированном питании.

И, конечно, по возможности не избегайте больших скоплений людей в холодный период года. Не изолируйте ребенка от сверстников, как поступают некоторые родители.

Сейчас в нашей стране по объективным причинам в детских коллективах меньше традиционных праздников, "утренников", где бы находились дети, но появилась проблема длительного пребывания большого количества детей в укрытиях во время воздушных тревог.

И для профилактики рекуррентных респираторных инфекций важной мерой является вакцинация.

Если говорить о бактериях, то прежде всего ребенка нужно защитить от поражения пневмококком и гемофильной палочкой.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок обязательна прививка против гемофильной палочки (Hib-инфекции) и рекомендованной - против пневмококковой инфекции.

Календарь профилактических прививок

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ОРВИ