Как включить геолокацию на iPhone и поделиться ею с друзьями: полезные советы

Приложение "Локатор"

Если вы пользуетесь iPhone и общаетесь только с теми, кто также использует эту модель смартфона, то приложение "Локатор" имеет смысл использовать: оно встроено прямо в iOS и другие программные платформы Apple.

Прежде чем вы сможете начать делиться своим местоположением с вашего iPhone, вам необходимо включить эту функцию на уровне iOS (если она еще не включена) через “Конфиденциальность и безопасность", “Службы определения местоположения” в Настройках.

После этого откройте приложение "Локатор" на вашем iPhone и на вкладке “Люди” вы можете нажать “Начать делиться местоположением”, чтобы найти контакты. Если контакты уже есть в списке, нажмите кнопку “+”, а затем “Поделиться моим местоположением”, чтобы добавить больше.

Когда вы выбрали контакт, то можете решить, как долго делиться с ним своим местоположением. У контактов также есть такая возможность, хотя двусторонний обмен с их стороны необязателен.

Любой, кто делится с вами своим местоположением, будет отображаться на карте. Коснитесь любого имени на вкладке "Люди", и вы сможете увидеть текущий статус совместного доступа и отключить его, если вам это нужно.

Вы также можете получать оповещения о местоположении с этой вкладки: коснитесь "Добавить" в разделе "Уведомления", затем "Уведомить меня", чтобы настроить это. У вас будет возможность получать уведомления, когда кто-то прибывает в определенную точку, покидает определенное место или отсутствует где-то. Полезно, например, для присмотра за детьми.

В приложении "Локатор" можно ограничить общий доступ (фото: Lifehacker)

Другие сторонние варианты

Если у вас есть семья и друзья на Android или вы не впечатлены предложением "Локатор”, у вас есть множество других путей, которыми вы можете воспользоваться, когда дело доходит до обмена местоположением.

Google Maps ( Android , iOS ) - хороший выбор из-за множества различных функций, которые он предлагает, и потому что большинство людей, скорее всего, уже установили его. В Google Maps на iPhone нажмите на изображение профиля своей учетной записи (вверху справа), затем выберите "Обмен местоположением".

Нажмите “Поделиться местоположением”, чтобы начать делиться, или, если вы уже настроили это для одного или нескольких контактов, нажмите “Новое действие", чтобы добавить кого-то еще.

Вы можете поделиться своим местоположением временно (от часа до суток) или до тех пор, пока вы не отключите отправку вручную, и выбранные вами контакты получат возможность поделиться своим местоположением в ответ.

Google Maps направит вас прямо к местоположению человека (фото: Lifehacker)

Если вам нужно еще больше возможностей, они есть. Например, функция обмена местоположением встроена в Facebook Messenger (Android, iOS) и работает аналогично WhatsApp: нажмите кнопку “+” слева от текстового поля, затем откройте вкладку местоположения, и вы сможете поделиться определенной фиксированной точкой на карте или делиться своим местоположением непрерывно в течение следующих 60 минут.

Вы также можете найти специальные приложения для обмена местоположением, которые независимы от Apple и Google. Приложение Life360 (Android ,iOS) нацелено на семьи, но оно также работает для друзей: вы можете делиться местоположением, настраивать уведомления о прибытии и отъезде и даже предупреждать контакты, когда у вас могут возникнуть проблемы.