Как избежать развития РПП и худеть без вреда: пять советов от диетолога

Что такое расстройство пищевого поведения

Расстройство пищевого поведения (РПП) - это класс психических расстройств, связанных с нарушениями приема пищи. Они проявляют экстремальную обеспокоенность своей фигурой и огромными усилиями в контроле веса и потребления пищи.

Общие признаки РПП:

постоянное недовольство телом

чрезмерное беспокойство о весе

зацикленность на похудении

плохое распознавание чувств голода и насыщения

частые эпизоды переедания, отказа от еды и/или избавления от съеденного

Человек очень недоволен своим телом. Ему кажется, что если вес снизится, то и жизнь радикально улучшится. При этом человек искажает образ тела, а пища вызывает страх, тревогу, особенно если речь идет о высококалорийной пище.

При возникновении РПП человек часто "демонизирует" пищу (фото: Freepik)

Как избежать развития РПП: важные советы

Не одобряйте чье-то похудение

Если вы заметили, что ваша давняя знакомая существенно похудела, не стоит акцентировать внимание на этом. Если хотите сделать комплимент, то лучше делать это очень осторожно, ведь вы не знаете, при каких условиях человек потерял вес.

Не осуждайте полноту

Зацикленность на весе провоцирует отказ от еды, нездоровые отношения и развитие РПП. Вес каждого человека - это его личное дело, поэтому не стоит вмешиваться в это советами и комментариями.

Не "отрабатывайте" еду

Часто можно услышать слова: "Вот съем этот десерт и отработаю в спортивном зале". Это ошибочная стратегия. Еда - это не обуза и не долг, который нужно отработать, наверстать. Еда - это жизненная энергия.

Так же не стоит вознаграждать себя едой. Такая привычка формирует нейронную связь, что вы заслуживаете вкусности только, когда сделаете что-то полезное.

Не злоупотребляйте измерениями параметров

Зависимость от цифр на весах и объема талии целенаправленно приведет к развитию расстройств пищевого поведения. В здоровом похудении гораздо более важную роль играют настроение, количество энергии, мышления, отношения с пищей и т.д.

Кроме того, не забывайте, что самые важные и самые большие изменения вы сразу увидеть не сможете. Понимание этого придет позже.

Не "вешайте" на еду ярлыки

Не бывает хорошей или плохой пищи. Разница в том, что какую-то нужно есть меньше, а какую-то - больше. И это только ваш личный выбор. Питание должно быть разнообразным. Не запрещайте себе любимые продукты, просто употребляйте их в меру и прислушивайтесь к своему организму.