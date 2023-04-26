Як уникнути розвитку РХП і худнути без шкоди: п'ять порад від дієтолога

Що таке розлад харчової поведінки

Розлад харчової поведінки (РХП) - це клас психічних розладів, пов'язаних з порушеннями прийому їжі. Вони проявляються екстремальною стурбованістю своєю фігурою та величезними зусиллями в контролі ваги та споживання їжі.

Загальні ознаки РХП:

постійна незадоволеність тілом

надмірне занепокоєння про вагу

зацикленість на схудненні

погане розпізнавання почуття голоду та насичення

часті епізоди переїдання, відмови від їжі та/або позбавлення від з'їденого

Людина вкрай незадоволена своїм тілом. Їй здається, що якщо вага знизиться, то і життя радикально покращає. При цьому людина спотворює образ тіла, а їжа викликає страх, тривогу, особливо якщо йдеться про висококалорійну їжу.

При виникненні РХП людина часто "демонізує" їжу (фото: Freepik)

Як уникнути розвитку РХП: важливі поради

Не схвалюйте чиєсь схуднення

Якщо ви помітили, що ваша давня знайома суттєво схудла, не варто акцентувати на цьому увагу. Якщо маєте бажання зробити комплімент, то краще робити це дуже обережно, адже ви не знаєте, за яких умов людина втратила вагу.

Не засуджуйте повноту

Зацикленість на вазі провокують відмову від їжі, нездорові стосунки та розвиток РХП. Вага кожної людини - це її особиста справа, тому не варто втручатися в це порадами та коментарями.

Не "відпрацьовуйте" їжу

Часто можна почути слова: "От з'їм цей десерт і відпрацюю в спортивній залі". Це хибна стратегія. Їжа - це не тягар і не борг, який потрібно відпрацювати, надолужити. Їжа - це життєва енергія.

Так само не варто винагороджувати себе їжею. Така звичка формує нейронний зв'язок, що ви заслуговуєте на смаколик лише, коли зробите щось корисне.

Не зловживайте вимірюваннями параметрів

Залежність від цифр на вагах та об'єму талії цілеспрямовано приведе до розвитку розладів харчової поведінки. У здоровому схудненні набагато важливішу роль відіграють настрій, кількість енергії, мислення, стосунки з їжею тощо.

Крім того, не забувайте, що найважливіші та найбільші зміни ви відразу побачити не зможете. Розуміння цього прийде згодом.

Не "вішайте" на їжу ярлики

Не буває хорошої чи поганої їжі. Різниця в тому, що якусь потрібно їсти менше, а якусь - більше. І це лише ваш індивідуальний вибір. Харчування повинне бути різноманітним. Не забороняйте собі улюблені продукти, просто споживайте їх у міру та прислухайтеся до свого організму.