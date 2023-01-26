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Как украинцам с астмой бесплатно и без очередей получить лекарство: инструкция

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Украина, Четверг 26 января 2023 16:43
Как украинцам с астмой бесплатно и без очередей получить лекарство: инструкция Украинцы могут получить бесплатное лекарство против астмы (фото: raybori.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Бронхиальная астма - это распространенное хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей легких. Типичные симптомы включают хрипы, кашель, сжатие в груди и одышку. У больных астмой часто возникает осложненное дыхание.

Как можно бесплатно и без длинных очередей получить лекарства против заболевания - узнайте в материале Styler.

Как получить лекарство

Лекарство при бронхиальной астме и хронических болезнях нижних дыхательных путей включено в программу "Доступные лекарства". Украинцы с этим диагнозами могут получить необходимые препараты бесплатно или с небольшой доплатой.

Чтобы начать получать лекарства бесплатно, нужно:

  1. Обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Декларация на время военного положения не обязательна. Специалист выпишет вам рецепт, который будет действовать в течение 30 дней.
  2. С рецептом можно обратиться в любую аптеку, вне зависимости от места регистрации. Главное условие - наличие договора с НСЗУ. На таких аптеках обычно есть наклейка "Доступное лекарство".
  3. По выданному рецепту вам предложат имеющиеся препараты. Кроме того, провизор сообщит, какой препарат полностью безвозмездный, а за который нужно доплатить.

Стоимость, которую вы доплатите за препарат, выплатит НСЗУ.

Как найти ближайшую аптеку с договором

Это можно сделать через:

  • чат-бот "Спроси Гриця"
  • контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77
  • дашборд на сайте НСЗУ. В меню берите ваш населенный пункт и нужное направление программы

Важно: для того чтобы найти аптеки с помощью чат-бота, необходимо указать ему свое текущее местоположение. Это безопасно, поскольку бот не собирает и не передает ваши данные.

Раньше мы рассказывали, как бесплатно найти инсулин в Украине.

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