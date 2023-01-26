Як українцям з астмою безкоштовно та без черг отримати ліки: інструкція

Бронхіальна астма - це поширене хронічне запальне захворювання дихальних шляхів легень. Типові симптоми включають хрипи, кашель, стиснення у грудях та задишку. У хворих на астму часто виникає ускладнене дихання.

Як можна безкоштовно та без довгих черг отримати ліки проти захворювання - дізнайтеся в матеріалі Styler.

Як отримати ліки

Ліки при бронхіальній астмі та хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів включені в програму "Доступні ліки". Українці з цим діагнозами можуть отримати необхідні препарати безоплатно або з невеликою доплатою.

Щоб почати отримувати ліки безоплатно, потрібно:

Звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Декларація на час воєнного стану не обов'язкова. Спеціаліст випише вам рецепт, який діятиме протягом 30 днів. З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова - наявність договору з НСЗУ. На таких аптеках зазвичай є наліпка "Доступні ліки". За виданим рецептом, вам запропонують наявні препарати. Крім того, провізор повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Вартість, яку ви доплатите за препарат, виплатить НСЗУ.

Як знайти найближчу аптеку з договором

Це можна зробити через:

через чат-бот "Спитай Гриця"

контакт-центру НСЗУ за номером 16-77

через дашборд на сайті НСЗУ. У меню беріть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми

Важливо: для того, щоб знайти аптеки за допомогою чат-бота, необхідно вказати йому своє поточне місце розташування. Це безпечно, оскільки бот не збирає та не передає ваші дані.