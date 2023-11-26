Как украинцы праздновали свадьбу 100 лет назад: этнограф рассказала о давно забытых традициях

Какой была украинская свадьба 100 лет назад

Когда-то свадьбу праздновали целую неделю, украшали свадебное деревце и выпекали каравай. Многие обряды сохранились и по сей день, а некоторые полностью исчезли или изменились.

"Современная свадьба украинцев отличается от того, какой она была когда-то. Представьте, что вы живете 100 лет назад и вздумали жениться. Вот некоторые традиции, к которым вы должны быть готовы", - говорит этнограф.

Помолвка без перстня с бриллиантом

В доме родителей невесты в присутствии ближайших родственников девушка и парень кладут руки на хлеб, а дружба или староста связывает их вышитым рушником. С этого времени они считаются обрученными.

А уже после этого две семьи начинают готовиться к празднованию свадьбы.

Свадьба украинцев более 100 лет назад (скриншот)

Свадьбу праздновали в течение недели

"Сейчас свадьбы празднуют один день - в субботу или воскресенье. Раньше свадьба длилась неделю и начинали праздновать в пятницу, потому что "пятница - початниця", а в Карпатах празднование начиналось в понедельник", - говорит Кривенко.

Она делится стихотворением, иллюстрирующим все этапы празднования свадьбы.

"П'ятниця - починальниця,

Субота - коровайниця,

Неділя - вінчальниця,

В понеділок - їсти та пити,

У середу похмелитися,

А четвер по обіді та й до дому поїду".

Каравай был обязательным атрибутом

"Среди свадебных атрибутов, сохранившихся до сегодняшнего дня - каравай-хлеб, который символизировал счастливую судьбу супругов. Когда-то его выпекали только женщины, которые были счастливы в браке. Они приносили ингредиенты, пели песни и украшали каравай барвинком, овсом, колосками пшеницы, калиной, которые должны были обеспечить прочность брака", - рассказывает этнограф.

Свадебный венок

Перед браком дружки с невестой и родителями выплетали венки из барвинка - для невесты, из руты и мяты - для себя. Для жениха из барвинка выплетали "цветок" (букетик), а в некоторых районах Карпат, Подолья и Буковины - и для жениха плели венок", - объясняет Кривенко.

Свадебное деревце

Накануне свадьбы в доме невесты украшали "вільце" (ветку) - ветвь хвои или маленькое деревце. Ветку ставили в хлеб, каравай, или макитру с рожью. Украшали калиной, пучками ржаных и овсяных колосьев, базиликами, мятой, конфетами, лентами и калачами. Украшение веток символизировало свивание семейного гнездышка и создание новой семьи.

Что дарили на свадьбу

"Сейчас молодожены обмениваются кольцами, а когда-то жених обязательно дарил своей избраннице сапоги. А невеста дарила рубашку, которую вышила сама. Также одаривали родственников и друг друга платками, полотенцами, хлебом", - объясняет Кривенко.

В древности жених должен был подарить сапоги своей избраннице, а она ему рубашку, которую вышила сама (скриншот)

Создание новой семьи

Сейчас для создания семьи достаточно подписать свидетельство о браке или обвенчаться в церкви. В прошлом веке этого было недостаточно - громада требовала проведения свадебных обрядов. Даже обвенчанные молодожены могли жить вместе только после того, как жених выкупит молодую, родители благословят пару, между гостями поделят каравай и на голову невесте повяжут платок.

Счастье для молодой семьи гарантировано, если молодая пройдет "обряд комори" и сдаст тест на целомудрие, а жених - "покажет свою мужскую силу" в "коморе".