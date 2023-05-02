Как украинцы могут повысить свои пенсии, не дожидаясь этого от правительства: инструкция

Как повысить свою пенсию в Украине

Согласно статье 29 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" украинец самостоятельно принимает решение о выходе на пенсию позже порогового возраста.

В таком случае размер будущей пенсии будет становиться больше определенного процента.

Если вы выйдете на пенсию на пять лет позже, то за каждый месяц без пенсии выплаты будут увеличиваться на 0,5%. Если же отсрочить пенсию на период от пяти лет, то за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,75%.

Таким образом, украинец, который выйдет на пенсию на пять лет и семь месяцев позже, сможет получить прибавку в размере около 50%.

При этом следует отметить, что откладывая свой выход на пенсию, придется продолжать работать.

Какой возраст выхода на пенсию в Украине

Различные категории граждан могут выходить на пенсию, достигнув следующего возраста:

получатели пенсии - средний возраст выхода на пенсию 53,8 года.

получатели пенсии по возрасту - 59 лет

получатели пенсии по инвалидности - 47,9 года

получатели пенсии в случае потери кормильца - 32,9 года

получатели пенсии за выслугу лет - 52,7 года

судьи - 52,7 года

Кроме того, доплаты к пенсиям в Украине в этом году будут такими: