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Как в Украине получить ваучер на бесплатное обучение, и кому он дается

Кто может бесплатно учиться в Украине (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Переселенцы и ветераны войны в Украине смогут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях.

Как это сделать этим категориям населения - читайте в материале Styler.

Что нужно знать

Ваучеры доступны, в частности, для переподготовки по рабочей профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализацию или повышение квалификации.

Кто может получить ваучер

Ваучер на обучение может быть выдан в том числе внутренне перемещенным лицам и ветеранам, если они:

  • не зарегистрированы в центре занятости как безработные
  • не получали ваучер раньше
  • не проходили в течение последних 3 лет переподготовку на средства Фонда государственного социального страхования на случай безработицы
  • имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование

Сумма ваучера на обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации) составляет 26 840 грн, получить его могут лица старше 45 лет.

Благодаря ваучеру возможно обучение по 123 профессиям и специальностям. Чтобы получить ваучер, нужно иметь профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование, иметь соответствующие документы и не быть зарегистрированным в центре занятости как безработный.

Все желающие могут заполнить заявку на сайте. Срок обработки запросов составляет до трех рабочих дней.

Напомним, что украинки могут пройти обучение по ведению бизнеса.

Кстати, новорожденные украинцы могут получать дополнительные выплаты по 3000 гривен.

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