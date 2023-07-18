Как в Украине получить ваучер на бесплатное обучение, и кому он дается

Переселенцы и ветераны войны в Украине смогут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях.
Как это сделать этим категориям населения - читайте в материале Styler.
Ваучеры доступны, в частности, для переподготовки по рабочей профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализацию или повышение квалификации.
Ваучер на обучение может быть выдан в том числе внутренне перемещенным лицам и ветеранам, если они:
Сумма ваучера на обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации) составляет 26 840 грн, получить его могут лица старше 45 лет.
Благодаря ваучеру возможно обучение по 123 профессиям и специальностям. Чтобы получить ваучер, нужно иметь профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование, иметь соответствующие документы и не быть зарегистрированным в центре занятости как безработный.
Все желающие могут заполнить заявку на сайте. Срок обработки запросов составляет до трех рабочих дней.
Напомним, что украинки могут пройти обучение по ведению бизнеса.
Кстати, новорожденные украинцы могут получать дополнительные выплаты по 3000 гривен.