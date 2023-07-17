Украинки могут пройти обучение по ведению бизнеса: как записаться
В этом году 10 тысяч украинок смогут пройти обучение по программе UWE Hub. В рамках реализации программы в Украине будет создана сеть офлайн-хабов для женщин-предпринимательниц
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства экономики Украины.
"10 000 украинок смогут пройти в этом году обучение по предпринимательской деятельности по программе UWE Hub", - сообщили в министерстве.
В рамках реализации программы UWE Hub в Украине будет создана сеть офлайн-хабов для женщин-предпринимательниц, где украинки смогут:
научиться основам предпринимательства;
научиться инструментам развития своего собственного дела;
объединиться в женское бизнес-сообщество и найти партнеров.
Кроме того, запланированы также онлайн-программы и различные специальные мероприятия.
Пройти обучение по программе UWE Hub смогут также более 2 000 женщин, которые уже получили гранты от государства на старт или развитие собственного дела и те, кто только планирует подать заявки на их получение.
Присоединиться к сообществу и ознакомиться с программой можно по ссылке.
Детали программы
Программа Ukrainian Women Entrepreneurs Hub, реализуемая Центром "Развитие корпоративной социальной ответственности", направлена на обучение 1 миллиона украинских женщин.
В том числе внутренних переселенок, началу собственного дела или расширению собственного бизнеса, развитие и поддержку сообщества таких женщин-предпринимательниц и других стейкхолдеров, заинтересованных в развитии женского предпринимательства, через создание и развитие сети офлайн-хабов для женщин-предпринимательниц в Украине.
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