RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как в Украине получить льготы участникам боевых действий: инструкция

Фото: Как военному оформить льготы (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Все участники боевых действий в Украине имеют право на льготы. Они могут получать их в сфере транспорта, образования, медицины, коммунальных услуг.

Что нужно сделать, чтобы получить их - читайте в материале ниже.

Что нужно знать

Для получения льгот лица со статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места их регистрации.

Военным нужно подать два заявления:

  • Заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы)
  • Заявление об установлении льготы

Как можно подать заявления 

  • в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (список действующих сервисных центров смотрите по ссылке)
  • отправить по почте
  • Через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • через приложение "Дия" (при наличии Дия. Подписи)

Помните, что льготу можно установить как участнику боевых действий, так и его родным.

Эти льготы участникам боевых действий предоставляются на коммунальные услуги, твердое топливо или сжиженный газ исключительно в наличной денежной форме.

Какие льготы в Украине предусмотрены для военных

Медицина, военные могут:

  • безвозмездно получить лекарства лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;

  • имеет право на первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

  • безвозмездное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

  • пользование при выходе на пенсию (независимо от времени ухода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;

  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

  • первоочередное обслуживание в лечебно профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.

Финансовые льготы:

  • лицо, являющееся участником боевых действий, имеет скидку в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

  • бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства, при наличии удостоверения установленного образца, а при внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе;

  • бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой;

  • лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

  • участникам боевых действий пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или выплачиваемая вместо пенсии государственная социальная помощь повышаются в размере 25 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

  • ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере, определяемом Кабинетом Министров Украины в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.

Кроме того, таким категориям лиц предоставляются дополнительные финансовые льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Также установлена государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования и высшего образования.

Читайте также, кто из украинских школьников имеет право на бесплатное питание.

Читайте РБК-Украина в Google News
пільги