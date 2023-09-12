Как в Украине получить льготы участникам боевых действий: инструкция

Все участники боевых действий в Украине имеют право на льготы. Они могут получать их в сфере транспорта, образования, медицины, коммунальных услуг.
Что нужно сделать, чтобы получить их - читайте в материале ниже.
Для получения льгот лица со статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места их регистрации.
Военным нужно подать два заявления:
Помните, что льготу можно установить как участнику боевых действий, так и его родным.
Эти льготы участникам боевых действий предоставляются на коммунальные услуги, твердое топливо или сжиженный газ исключительно в наличной денежной форме.
Медицина, военные могут:
безвозмездно получить лекарства лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
имеет право на первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
безвозмездное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
пользование при выходе на пенсию (независимо от времени ухода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;
ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
первоочередное обслуживание в лечебно профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.
Финансовые льготы:
лицо, являющееся участником боевых действий, имеет скидку в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства, при наличии удостоверения установленного образца, а при внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе;
бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой;
лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;
участникам боевых действий пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или выплачиваемая вместо пенсии государственная социальная помощь повышаются в размере 25 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере, определяемом Кабинетом Министров Украины в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.
Кроме того, таким категориям лиц предоставляются дополнительные финансовые льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.
Также установлена государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования и высшего образования.
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