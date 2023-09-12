Как в Украине получить льготы участникам боевых действий: инструкция

Что нужно знать

Для получения льгот лица со статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места их регистрации.

Военным нужно подать два заявления:

Заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы)

Заявление об установлении льготы

Как можно подать заявления

в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (список действующих сервисных центров смотрите по ссылке)

отправить по почте

Через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через приложение "Дия" (при наличии Дия. Подписи)

Помните, что льготу можно установить как участнику боевых действий, так и его родным.

Эти льготы участникам боевых действий предоставляются на коммунальные услуги, твердое топливо или сжиженный газ исключительно в наличной денежной форме.

Какие льготы в Украине предусмотрены для военных

Медицина, военные могут:

безвозмездно получить лекарства лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;

имеет право на первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

безвозмездное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени ухода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.

Финансовые льготы:

лицо, являющееся участником боевых действий, имеет скидку в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства, при наличии удостоверения установленного образца, а при внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе;

бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой;

лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

участникам боевых действий пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или выплачиваемая вместо пенсии государственная социальная помощь повышаются в размере 25 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере, определяемом Кабинетом Министров Украины в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.

Кроме того, таким категориям лиц предоставляются дополнительные финансовые льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Также установлена государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования и высшего образования.