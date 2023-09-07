Кто из украинских школьников имеет право на бесплатное питание: список категорий
В Украине 1 сентября начался новый учебный год. Есть категории детей, которые имеют право на бесплатное или частично платное питание в столовой школы.
Какие документы должны подать родители, чтобы ребенок бесплатно питался, пишет Освітній омбудсмен.
Кто имеет право на бесплатное питание в школе
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что закон предусматривает предоставление бесплатного питания таким категориям школьников:
- сироты
- дети, лишенные родительской опеки
- с особыми образовательными потребностями, обучающимися в специальных и инклюзивных классах (группах)
- из малообеспеченных семей
- из семей погибших (умерших) ветеранов войны, участников боевых действий
- внутренне перемещенные лица
- со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов
- дети - внутренне перемещенные лица
- ученики учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения
В частности, местное самоуправление имеет право расширять этот список, если позволяет бюджет.
Кто может платить половину суммы за питание
К категории родителей, которые могут платить только 50% стоимости школьного питания, относятся семьи, в которых трое и больше детей.
Чтобы получить льготы на школьное питание, родители должны:
- написать заявление директору учебного заведения
- предоставить документы, подтверждающие право на получение льготы
Кратность питания - это сколько раз в течение дня дети организованно питаются в учебном заведении. Это зависит от типа учебного заведения, возраста детей, количества часов пребывания ребенка в учебном заведении, наличия льгот.
Решение же о предоставлении льгот по питанию другим категориям детей местные власти принимают в пределах расходов местного бюджета.
В соответствии с законодательством кратность питания в учебных заведениях может составлять:
- одноразово - завтрак
- двукратно - завтрак и обед
- трехкратно - завтрак, обед и подвечер или ужин
- четырехкратно - завтрак, обед, подвечер, ужин
- пятикратно - завтрак, второй завтрак, обед, подвечер, ужин (пункт 16 Порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха)
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