Кто из украинских школьников имеет право на бесплатное питание: список категорий

В Украине 1 сентября начался новый учебный год. Есть категории детей, которые имеют право на бесплатное или частично платное питание в столовой школы.

Кто имеет право на бесплатное питание в школе

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что закон предусматривает предоставление бесплатного питания таким категориям школьников:

сироты

дети, лишенные родительской опеки

с особыми образовательными потребностями, обучающимися в специальных и инклюзивных классах (группах)

из малообеспеченных семей

из семей погибших (умерших) ветеранов войны, участников боевых действий

внутренне перемещенные лица

со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов

дети - внутренне перемещенные лица

ученики учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения

В частности, местное самоуправление имеет право расширять этот список, если позволяет бюджет.

Кто может платить половину суммы за питание

К категории родителей, которые могут платить только 50% стоимости школьного питания, относятся семьи, в которых трое и больше детей.

Чтобы получить льготы на школьное питание, родители должны:

написать заявление директору учебного заведения

предоставить документы, подтверждающие право на получение льготы

Кратность питания - это сколько раз в течение дня дети организованно питаются в учебном заведении. Это зависит от типа учебного заведения, возраста детей, количества часов пребывания ребенка в учебном заведении, наличия льгот.

Решение же о предоставлении льгот по питанию другим категориям детей местные власти принимают в пределах расходов местного бюджета.

В соответствии с законодательством кратность питания в учебных заведениях может составлять: