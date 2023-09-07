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Кто из украинских школьников имеет право на бесплатное питание: список категорий

Четверг 07 сентября 2023 10:55
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Кто из украинских школьников имеет право на бесплатное питание: список категорий Кто может бесплатно питаться в школе (фото: GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине 1 сентября начался новый учебный год. Есть категории детей, которые имеют право на бесплатное или частично платное питание в столовой школы.

Какие документы должны подать родители, чтобы ребенок бесплатно питался, пишет Освітній омбудсмен.

Кто имеет право на бесплатное питание в школе

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что закон предусматривает предоставление бесплатного питания таким категориям школьников:

  • сироты
  • дети, лишенные родительской опеки
  • с особыми образовательными потребностями, обучающимися в специальных и инклюзивных классах (группах)
  • из малообеспеченных семей
  • из семей погибших (умерших) ветеранов войны, участников боевых действий
  • внутренне перемещенные лица
  • со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов
  • дети - внутренне перемещенные лица
  • ученики учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения

В частности, местное самоуправление имеет право расширять этот список, если позволяет бюджет.

Кто может платить половину суммы за питание

К категории родителей, которые могут платить только 50% стоимости школьного питания, относятся семьи, в которых трое и больше детей.

Чтобы получить льготы на школьное питание, родители должны:

  • написать заявление директору учебного заведения
  • предоставить документы, подтверждающие право на получение льготы

Кратность питания - это сколько раз в течение дня дети организованно питаются в учебном заведении. Это зависит от типа учебного заведения, возраста детей, количества часов пребывания ребенка в учебном заведении, наличия льгот.

Решение же о предоставлении льгот по питанию другим категориям детей местные власти принимают в пределах расходов местного бюджета.

В соответствии с законодательством кратность питания в учебных заведениях может составлять:

  • одноразово - завтрак
  • двукратно - завтрак и обед
  • трехкратно - завтрак, обед и подвечер или ужин
  • четырехкратно - завтрак, обед, подвечер, ужин
  • пятикратно - завтрак, второй завтрак, обед, подвечер, ужин (пункт 16 Порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха)

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