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Как в Украине получить разрешение на оружие: пошаговая инструкция

Фото: Как в Украине получить разрешение на оружие (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

После полномасштабного вторжения РФ в Украину - вопрос безопасности стал беспокоить людей еще больше. Многие задумываются о приобретении оружия для самозащиты. Это очень серьезный и ответственный шаг.

Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году - читайте в материале Styler ниже.

Что важно знать

С 23 июня в Украине заработал "Единый реестр оружия". По данным МВД, 19 588 пользователей уже авторизировались в "Едином окне гражданина".

Что нужно сделать для получения разрешения на оружие

  • Зайти на портал "Единое окно гражданина"
  • Авторизироваться
  • Оформить заявку
  • Прикрепить пакет необходимых документов
  • Добавить сканкопии
  • Заверить копии электронной подписью
  • Отправить заявку

Получить разрешение на оружие в Украине можно согласно п. п. 1, 2 раздела 1 Положения о разрешительной системе.

Разрешительная система распространяется на:

  • огнестрельное оружие (нарезное военных образцов, несовременное стрелковое, спортивное, учебное, охолощенное, охотничье нарезное и гладкоствольное) и боевые припасы к нему
  • холодное оружие (арбалеты, охотничьи ножи и т. д.)
  • пневматическое оружие калибра свыше 4,5 мл и скоростью полета пули свыше 100 м/сек
  • устройства отечественного производства для отстрела патронов
  • снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и указанные патроны, взрывчатые материалы и вещества

Кто не сможет получить разрешение на оружие в Украине

Невозможность получения разрешения на оружие, в первую очередь, связаны с возрастными ограничениями:

  • с 18 лет можно получить разрешение на приобретение холодного, выхолощенного, пневматического оружия, а также разрешение на приобретение и хранение (ношение) газовых пистолетов
  • с 21 года - разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия
  • с 25 лет - разрешение на приобретение охотничьего нарезного оружия.

Для уточнения вопросов по поводу регистрации вы можете обращаться в контакт-центр "Единого реестра оружия": 044-33-44-035 или чат-бот.

 

Подробнее о процедуре и как будет работать Единый реестр оружия в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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Оружие в Украинеинструкция