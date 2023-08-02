Как в Украине получить разрешение на оружие: пошаговая инструкция
Фото: Как в Украине получить разрешение на оружие (Getty Images)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину - вопрос безопасности стал беспокоить людей еще больше. Многие задумываются о приобретении оружия для самозащиты. Это очень серьезный и ответственный шаг.
Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году - читайте в материале Styler ниже.
Что важно знать
С 23 июня в Украине заработал "Единый реестр оружия". По данным МВД, 19 588 пользователей уже авторизировались в "Едином окне гражданина".
Что нужно сделать для получения разрешения на оружие
- Зайти на портал "Единое окно гражданина"
- Авторизироваться
- Оформить заявку
- Прикрепить пакет необходимых документов
- Добавить сканкопии
- Заверить копии электронной подписью
- Отправить заявку
Получить разрешение на оружие в Украине можно согласно п. п. 1, 2 раздела 1 Положения о разрешительной системе.
Разрешительная система распространяется на:
- огнестрельное оружие (нарезное военных образцов, несовременное стрелковое, спортивное, учебное, охолощенное, охотничье нарезное и гладкоствольное) и боевые припасы к нему
- холодное оружие (арбалеты, охотничьи ножи и т. д.)
- пневматическое оружие калибра свыше 4,5 мл и скоростью полета пули свыше 100 м/сек
- устройства отечественного производства для отстрела патронов
- снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и указанные патроны, взрывчатые материалы и вещества
Кто не сможет получить разрешение на оружие в Украине
Невозможность получения разрешения на оружие, в первую очередь, связаны с возрастными ограничениями:
- с 18 лет можно получить разрешение на приобретение холодного, выхолощенного, пневматического оружия, а также разрешение на приобретение и хранение (ношение) газовых пистолетов
- с 21 года - разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия
- с 25 лет - разрешение на приобретение охотничьего нарезного оружия.
Для уточнения вопросов по поводу регистрации вы можете обращаться в контакт-центр "Единого реестра оружия": 044-33-44-035 или чат-бот.