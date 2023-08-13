Как укоренить цветы из подаренного букета: лучшие способы со 100% результатом

Что делать с луковичными

Чаще всего крокусы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны и другие луковичные промышленные цветоводы выращивают к зимне-весенним праздникам, таким как День святого Валентина, 8 марта. Но не спешите их выбрасывать, когда они отцветут.

Особенно если у вас есть сад или огород, в крайнем случае - клумба на балконе. Посадите луковички в грунт, пометьте это место и не трогайте до следующего года. Делать это нужно ранней весной или уже осенью.

Как укоренить срезанные цветы

Из подаренных букетов удастся укоренить розы и хризантемы. Для этого нужно приготовить правильную землю.

Возьмите верховой торф (такой продается в цветочных магазинах) и смешайте с перлитом или вермикулитом крупной фракции в пропорции 4:1 (где 4 торфа, 1 - перлита). Или же приобретите специальную "безземельную смесь" - именно с таким названием она продается.

Способы черенковать розу

Срежьте черенок розы на сантиметр под почкой, которая не была погружена в воду во время стояния в вазе. Срез должен быть под углом 45 градусов. Так же срежьте над следующей, верхней почкой, но под углом 90 градусов.

Таким образом должен получиться черенок с двумя почками.

Вот такими будут срезанные черенки (фото: kvitkainfo)

Погрузите черенки в раствор со стимулятором роста на час, затем высадите в емкости (например, пластиковые стаканы), заполненные грунтом.

Воткнуть нужно под углом, углубив нижнюю почку на сантиметр срезом вниз. Утрамбуйте и полейте водой или раствором стимулятора роста.

Закройте горшок с черенком пакетом и поставьте в светлое место, желательно на стеллаж с подсветкой. На подоконник ставить не рекомендуется, поскольку земля снизу будет охлаждаться.

Как черенковать хризантемы

Срежьте черенок с куста, уберите лишние листья и сделайте два среза, оставив две почки: над верхней прямой срез, над нижней - под углом 45 градусов.

Положите черенок в стимулятор роста в час (по желанию).

Посадите его нижним 45-градусным срезом в подготовленный грунт (смесь торфа с перлитом или вермикулитом).

Аккуратно полейте и накройте пакетом. Держать черенки следует на стеллаже для цветов, а не на подоконнике.

Когда и как высаживать

Укорениться черенки должны уже через месяц. После этого открывайте пакеты на час-два, а через некоторое время их можно вообще снять.

После этого можно высаживать в открытый грунт. Это делать надо весной или в конце лета, когда уже не жарко. На зиму розы и хризантемы укрывают от морозов.