Как укоренить цветы из подаренного букета: лучшие способы со 100% результатом

Подаренный букет можно выбросить после того, как он увянет, а можно подарить ему вторую жизнь. Так следует сделать со срезанными розами и хризантемами, а луковичные вырастить заново.
О лучших способах узнайте в материале Styler далее.
Чаще всего крокусы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны и другие луковичные промышленные цветоводы выращивают к зимне-весенним праздникам, таким как День святого Валентина, 8 марта. Но не спешите их выбрасывать, когда они отцветут.
Особенно если у вас есть сад или огород, в крайнем случае - клумба на балконе. Посадите луковички в грунт, пометьте это место и не трогайте до следующего года. Делать это нужно ранней весной или уже осенью.
Из подаренных букетов удастся укоренить розы и хризантемы. Для этого нужно приготовить правильную землю.
Возьмите верховой торф (такой продается в цветочных магазинах) и смешайте с перлитом или вермикулитом крупной фракции в пропорции 4:1 (где 4 торфа, 1 - перлита). Или же приобретите специальную "безземельную смесь" - именно с таким названием она продается.
Срежьте черенок розы на сантиметр под почкой, которая не была погружена в воду во время стояния в вазе. Срез должен быть под углом 45 градусов. Так же срежьте над следующей, верхней почкой, но под углом 90 градусов.
Таким образом должен получиться черенок с двумя почками.
Вот такими будут срезанные черенки (фото: kvitkainfo)
Погрузите черенки в раствор со стимулятором роста на час, затем высадите в емкости (например, пластиковые стаканы), заполненные грунтом.
Воткнуть нужно под углом, углубив нижнюю почку на сантиметр срезом вниз. Утрамбуйте и полейте водой или раствором стимулятора роста.
Закройте горшок с черенком пакетом и поставьте в светлое место, желательно на стеллаж с подсветкой. На подоконник ставить не рекомендуется, поскольку земля снизу будет охлаждаться.
Срежьте черенок с куста, уберите лишние листья и сделайте два среза, оставив две почки: над верхней прямой срез, над нижней - под углом 45 градусов.
Положите черенок в стимулятор роста в час (по желанию).
Посадите его нижним 45-градусным срезом в подготовленный грунт (смесь торфа с перлитом или вермикулитом).
Аккуратно полейте и накройте пакетом. Держать черенки следует на стеллаже для цветов, а не на подоконнике.
Укорениться черенки должны уже через месяц. После этого открывайте пакеты на час-два, а через некоторое время их можно вообще снять.
После этого можно высаживать в открытый грунт. Это делать надо весной или в конце лета, когда уже не жарко. На зиму розы и хризантемы укрывают от морозов.
Раньше мы писали о лучших сортах сладкого перца для открытого грунта.
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