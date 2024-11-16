Как Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сцены

Когда Тринчер была на Детском Евровидении

Юная певица участвовала в песенном конкурсе в 2015 году. Тогда ей было около 14 лет. Анна была маленькой, волновалась, но на сцене она не могла не поразить слушателей "живым" пением и щемящей песней "Почну з себе".

Тринчер на Евровидении (скриншоты)

Певица искренне верила в победу. Она пыталась полностью раскрыть весь свой талант. У нее был яркий номер, во время которого она пела, будто в огромном цветке.

Тринчер на Детском Евровидении (скриншоты)

Впрочем, победы Анна не одержала. Юной артистке удалось получить 38 баллов, из-за чего она оказалась на 11 месте.

Тринчер на Детском Евровидении в 2015 году - видео

И оказалось, что это больно по ней ударило. Лишь сейчас, через почти 10 лет, Тринчер признается, что тяжело перенесла поражение.

"Детское Евровидение стало для меня настоящей школой жизни, которая научила верить в себя, даже когда это кажется сложным. Этот опыт помог мне не бояться сцены, не обращать внимание на мнение других и всегда следовать своим мечтам", - потом говорила звезда.

Впрочем, уже через год певица все же сумела взять себя в руки. Потому она вернулась на сцену и продолжала выступать. И сейчас артистка может похвастаться хитами, клипами с миллионными просмотрами и страницами в соцсетях, на которые подписаны много пользователей.

Как Тринчер выглядит сейчас (фото: instagram.com/annatrincher_official)